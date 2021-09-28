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Путин поздравил МИИТ со 125-летием

Путин поздравил МИИТ со 125-летием - РИА Новости, 28.09.2021

Путин поздравил МИИТ со 125-летием

Президент России Владимир Путин в поздравлении со 125-летием Российского университета транспорта (МИИТа) назвал этот вуз одним из лидеров отечественного высшего РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:20

2021-09-28T11:20

2021-09-28T11:20

общество

образование - общество

москва

владимир путин

московский институт инженеров железнодорожного транспорта

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 125-летием Российского университета транспорта (МИИТа) назвал этот вуз одним из лидеров отечественного высшего технического образования, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Добавляется, что многие выпускники посвятили себя научным исследованиям, состоялись на конструкторском поприще."Отрадно, что коллектив университета не останавливается на достигнутом, новыми успехами поддерживает престиж своей alma mater, и потому диплом вашего вуза является свидетельством глубоких, основательных и востребованных знаний", - подчеркнул президент.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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