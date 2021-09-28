Путин поздравил МИИТ со 125-летием
Путин назвал МИИТ одним из лидеров отечественного высшего технического образования
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор ЖучковГраффити на фасаде здания Транспортного университета
© Фото предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)/фотограф Егор Жучков
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 125-летием Российского университета транспорта (МИИТа) назвал этот вуз одним из лидеров отечественного высшего технического образования, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Созданный как Императорское Московское инженерное училище ведомства путей сообщения, легендарный МИИТ прошел большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь, стал одним из признанных лидеров отечественного высшего технического образования. Под руководством опытных педагогов и наставников здесь было воспитано не одно поколение высококвалифицированных специалистов, которые нашли применение своим знаниям в транспортной отрасли, в других важнейших секторах экономики", - говорится в сообщении.
Добавляется, что многие выпускники посвятили себя научным исследованиям, состоялись на конструкторском поприще.
"Отрадно, что коллектив университета не останавливается на достигнутом, новыми успехами поддерживает престиж своей alma mater, и потому диплом вашего вуза является свидетельством глубоких, основательных и востребованных знаний", - подчеркнул президент.