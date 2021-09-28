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XVI Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины
XVI Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины - РИА Новости, 28.09.2021
XVI Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины
5-6 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XVI ежегодный Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество", посвященный 95-летию со дня рождения советского и российского педиатра и неонатолога, академика РАМН В.А. Таболина.
2021-09-28T14:40
2021-09-28T14:40
анонсы
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Участники:- главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения Российской Федерации Роман ШМАКОВ;- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;- главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Людмила КАТАРГИНА;- главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина АКСЕНОВА;- директор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна ПЕРВУНИНА;- директор Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ.Научный организатор конгресса – Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины. В ходе мероприятия будут освещены вопросы, касающиеся проблем недоношенности и возможности ее профилактики, неонатального скрининга на генетические заболевания, современных достижений медицины плода, детской фтизиатрии, неврологии. Также будут представлены программы подготовки клинических ординаторов и медицинских сестер в неонатологии и лучшие региональные практики.Онлайн-трансляция конгресса и регистрация – на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:40 28.09.2021
 

XVI Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины

Читать ria.ru в
5-6 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XVI ежегодный Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество", посвященный 95-летию со дня рождения советского и российского педиатра и неонатолога, академика РАМН В.А. Таболина.
Участники:
- главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения Российской Федерации Роман ШМАКОВ;
- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Людмила КАТАРГИНА;
- главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина АКСЕНОВА;
- директор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна ПЕРВУНИНА;
- директор Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ.
Научный организатор конгресса – Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины. В ходе мероприятия будут освещены вопросы, касающиеся проблем недоношенности и возможности ее профилактики, неонатального скрининга на генетические заболевания, современных достижений медицины плода, детской фтизиатрии, неврологии. Также будут представлены программы подготовки клинических ординаторов и медицинских сестер в неонатологии и лучшие региональные практики.
Онлайн-трансляция конгресса и регистрация – на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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