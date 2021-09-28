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Правовой марафон для пенсионеров пройдет в октябре
Правовой марафон для пенсионеров пройдет в октябре - РИА Новости, 28.09.2021
Правовой марафон для пенсионеров пройдет в октябре
Правовой марафон для пенсионеров по инициативе омбудсмена Подмосковья пройдет в октябре, сообщает пресс-служба омбудсмена Московской области. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:35
2021-09-28T16:35
2021-09-28T16:35
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правовой марафон для пенсионеров по инициативе омбудсмена Подмосковья пройдет в октябре, сообщает пресс-служба омбудсмена Московской области.По данным пресс-службы, целый месяц во всех муниципальных образованиях региона в очном формате будут проходить просветительские мероприятия правовой направленности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Информация о месте и времени проведения мероприятий будет размещаться на сайтах администраций муниципальных образований, ветеранских и общественных организаций, а также иных интернет-ресурсах и в местных СМИ.Также сообщается, что представители омбудсмена совместно с адвокатами, сотрудниками органов социальной защиты, центров занятости населения, социальных служб и другими экспертами не только ответят на все волнующие пенсионеров правовые вопросы, но и, в случае необходимости, проконсультируют по конкретным ситуациям.
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общество, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Правовой марафон для пенсионеров по инициативе омбудсмена Подмосковья
пройдет в октябре, сообщает пресс-служба омбудсмена Московской области.
"В соответствии с распоряжением уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой 1 октября стартует социально-правовая акция "Правовой марафон для пенсионеров" Подмосковья",- говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, целый месяц во всех муниципальных образованиях региона в очном формате будут проходить просветительские мероприятия правовой направленности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Информация о месте и времени проведения мероприятий будет размещаться на сайтах администраций муниципальных образований, ветеранских и общественных организаций, а также иных интернет-ресурсах и в местных СМИ.
"Правовая помощь для пенсионеров – приоритетное направление деятельности института уполномоченного по правам человека. Нередко пожилые люди не умеют пользоваться компьютерами и смартфонами, у них не хватает средств на оплату консультаций юристов. Между тем жизненно важных вопросов у них много. И наша задача – помочь им найти необходимые ответы", - цитирует пресс-служба слова омбудсмена Подмосковья Екатерины Семеновой.
Также сообщается, что представители омбудсмена совместно с адвокатами, сотрудниками органов социальной защиты, центров занятости населения, социальных служб и другими экспертами не только ответят на все волнующие пенсионеров правовые вопросы, но и, в случае необходимости, проконсультируют по конкретным ситуациям.