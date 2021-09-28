https://ria.ru/20210928/marafon-1752190925.html

Правовой марафон для пенсионеров пройдет в октябре

Правовой марафон для пенсионеров пройдет в октябре - РИА Новости, 28.09.2021

Правовой марафон для пенсионеров пройдет в октябре

Правовой марафон для пенсионеров по инициативе омбудсмена Подмосковья пройдет в октябре, сообщает пресс-служба омбудсмена Московской области. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:35

2021-09-28T16:35

2021-09-28T16:35

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правовой марафон для пенсионеров по инициативе омбудсмена Подмосковья пройдет в октябре, сообщает пресс-служба омбудсмена Московской области.По данным пресс-службы, целый месяц во всех муниципальных образованиях региона в очном формате будут проходить просветительские мероприятия правовой направленности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Информация о месте и времени проведения мероприятий будет размещаться на сайтах администраций муниципальных образований, ветеранских и общественных организаций, а также иных интернет-ресурсах и в местных СМИ.Также сообщается, что представители омбудсмена совместно с адвокатами, сотрудниками органов социальной защиты, центров занятости населения, социальных служб и другими экспертами не только ответят на все волнующие пенсионеров правовые вопросы, но и, в случае необходимости, проконсультируют по конкретным ситуациям.

https://ria.ru/20210831/veloprokat-1748064076.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)