https://ria.ru/20210928/lukoyl-1752119425.html
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.09.2021
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:23
2021-09-28T10:23
2021-09-28T11:09
экономика
brent
московская биржа
лукойл
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568898112_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77615210958c4996bf787a952be10aef.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля, следует из данных Московской биржи.К 10.10 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 7048 рублей, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, поднявшись до 7055,5 рубля. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,66%.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,09%, до 79,59 доллара за баррель.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568898112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8c9ae88a758efacc94b4d0d518090ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, московская биржа, лукойл, цены на нефть
10:23 28.09.2021 (обновлено: 11:09 28.09.2021)
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, подорожав до 7055,5 рубля