https://ria.ru/20210928/lukoyl-1752119425.html

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.09.2021

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:23

2021-09-28T10:23

2021-09-28T11:09

экономика

brent

московская биржа

лукойл

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568898112_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77615210958c4996bf787a952be10aef.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля, следует из данных Московской биржи.К 10.10 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 7048 рублей, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, поднявшись до 7055,5 рубля. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,66%.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,09%, до 79,59 доллара за баррель.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, московская биржа, лукойл, цены на нефть