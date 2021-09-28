https://ria.ru/20210928/lgota-1752160393.html

Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории

Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории - РИА Новости, 28.09.2021

Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории

Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:48

2021-09-28T13:48

2021-09-28T13:49

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской области.Как сообщает ведомство, воспользоваться сервисами могут жители Подмосковья, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы. Компенсацию проезда и талон на бесплатный проезд граждане могут получить при наличии санаторно-курортной путевки, выданной Министерством социального развития Московской области, либо направления на лечение от Министерства здравоохранения Московской области.Услуги по компенсации проезда к месту лечения и обратно и обеспечению бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно доступны на портале госуслуг Московской области в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь".Срок оказания услуги по обеспечению бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно – 7 рабочих дней. Срок предоставления услуги по компенсации проезда к месту лечения и обратно – 10 рабочих дней. Для получения выплаты необходимо предоставить в МФЦ чеки, подтверждающие оплату проездных билетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/gosuslugi-1593684795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)