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Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории
Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории - РИА Новости, 28.09.2021
Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории
Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:48
2021-09-28T13:48
2021-09-28T13:49
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Подмосковья оформили льготный проезд в санатории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской области.Как сообщает ведомство, воспользоваться сервисами могут жители Подмосковья, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы. Компенсацию проезда и талон на бесплатный проезд граждане могут получить при наличии санаторно-курортной путевки, выданной Министерством социального развития Московской области, либо направления на лечение от Министерства здравоохранения Московской области.Услуги по компенсации проезда к месту лечения и обратно и обеспечению бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно доступны на портале госуслуг Московской области в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь".Срок оказания услуги по обеспечению бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно – 7 рабочих дней. Срок предоставления услуги по компенсации проезда к месту лечения и обратно – 10 рабочих дней. Для получения выплаты необходимо предоставить в МФЦ чеки, подтверждающие оплату проездных билетов.
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общество, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Более 10 тысяч жителей Подмосковья
оформили льготный проезд в санатории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской области.
"Мы стремимся, чтобы получение льгот для жителей было удобным и доступным. В начале года на региональном портале были упрощены услуги по возмещению расходов и оформлению бесплатного проезда к месту лечения: сократилось количество предоставляемых документов, а получение бесплатного талона было переведено в "цифру". В 2021 году более 4 тысяч человек компенсировали расходы на поездку, а более 6 тысяч оформили бесплатный проезд", – цитирует пресс-служба министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.
Как сообщает ведомство, воспользоваться сервисами могут жители Подмосковья, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы. Компенсацию проезда и талон на бесплатный проезд граждане могут получить при наличии санаторно-курортной путевки, выданной Министерством социального развития Московской области, либо направления на лечение от Министерства здравоохранения Московской области.
Услуги по компенсации проезда к месту лечения и обратно и обеспечению бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно доступны на портале госуслуг Московской области в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь".
Срок оказания услуги по обеспечению бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно – 7 рабочих дней. Срок предоставления услуги по компенсации проезда к месту лечения и обратно – 10 рабочих дней. Для получения выплаты необходимо предоставить в МФЦ чеки, подтверждающие оплату проездных билетов.