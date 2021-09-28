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Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена - РИА Новости, 28.09.2021

Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена была дана в результате голосования на выборах, она великолепная, говорить о новых назначениях... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:56

2021-09-28T12:56

2021-09-28T12:56

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена была дана в результате голосования на выборах, она великолепная, говорить о новых назначениях Кузнецовой в Госдуме и о том, кто может заменить ее на посту уполномоченного, пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он уточнил, что анонсов о ее замене не будет, президент сообщит об этом, как посчитает нужным.Отвечая на вопрос о возможности назначения Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы, Песков заявил, что не нужно забегать вперед, и призвал дождаться начала работы нижней палаты.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что детский омбудсмен Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, анна кузнецова