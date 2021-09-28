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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/kuznetsova-1752148966.html
Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена
Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена - РИА Новости, 28.09.2021
Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена
Оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена была дана в результате голосования на выборах, она великолепная, говорить о новых назначениях... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:56
2021-09-28T12:56
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена была дана в результате голосования на выборах, она великолепная, говорить о новых назначениях Кузнецовой в Госдуме и о том, кто может заменить ее на посту уполномоченного, пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он уточнил, что анонсов о ее замене не будет, президент сообщит об этом, как посчитает нужным.Отвечая на вопрос о возможности назначения Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы, Песков заявил, что не нужно забегать вперед, и призвал дождаться начала работы нижней палаты.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что детский омбудсмен Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме.
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политика, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, анна кузнецова
12:56 28.09.2021
 
Песков ответил на вопрос о работе Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Песков: оценка работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена была дана во время выборов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне "Новое Знание"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оценка работы Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена была дана в результате голосования на выборах, она великолепная, говорить о новых назначениях Кузнецовой в Госдуме и о том, кто может заменить ее на посту уполномоченного, пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Неважно, как мы оцениваем ее работу как детского омбудсмена, наивысшая оценка, наверное, ей все-таки дана в результате голосования на выборах. А это действительно великолепная оценка очень-очень напряженной многолетней работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке деятельности Кузнецовой на посту омбудсмена.
Он уточнил, что анонсов о ее замене не будет, президент сообщит об этом, как посчитает нужным.
Отвечая на вопрос о возможности назначения Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы, Песков заявил, что не нужно забегать вперед, и призвал дождаться начала работы нижней палаты.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что детский омбудсмен Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаДмитрий ПесковЕдиная РоссияГосдума РФАнна Кузнецова
 
 
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