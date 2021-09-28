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Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеек - РИА Новости, 28.09.2021
Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,03 копейки, до 84,6752 рубля, курс доллара - на 15,3 копейки, до 72,5083 рубля,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:54
2021-09-28T13:54
2021-09-28T13:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,03 копейки, до 84,6752 рубля, курс доллара - на 15,3 копейки, до 72,5083 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 24,63 копейки, составив 77,9834 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеек, до 84,68 рубля