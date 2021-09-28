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В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе
В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе - РИА Новости, 28.09.2021
В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе
Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на землю в районе горы Ляля-Тепе недалеко от крымского Коктебеля, им оказана помощь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:32
2021-09-28T11:32
2021-09-28T11:56
происшествия
коктебель
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на землю в районе горы Ляля-Тепе недалеко от крымского Коктебеля, им оказана помощь, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Инцидент произошел утром в понедельник на северном склоне горы. Пострадавшие вызвали сотрудников МЧС, которые оказали им первую помощь. Один из парапланеристов был госпитализирован.Во время общения с пострадавшими спасатели МЧС Крыма выяснили, что высота падения составила около пяти метров.
коктебель
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, коктебель, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:32 28.09.2021 (обновлено: 11:56 28.09.2021)
В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе
Парапланеристы столкнулись в воздухе и упали в районе Коктебеля в Крыму