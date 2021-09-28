https://ria.ru/20210928/krym-1752132314.html

В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе

В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе - РИА Новости, 28.09.2021

В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе

Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на землю в районе горы Ляля-Тепе недалеко от крымского Коктебеля, им оказана помощь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:32

2021-09-28T11:32

2021-09-28T11:56

происшествия

коктебель

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на землю в районе горы Ляля-Тепе недалеко от крымского Коктебеля, им оказана помощь, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Инцидент произошел утром в понедельник на северном склоне горы. Пострадавшие вызвали сотрудников МЧС, которые оказали им первую помощь. Один из парапланеристов был госпитализирован.Во время общения с пострадавшими спасатели МЧС Крыма выяснили, что высота падения составила около пяти метров.

коктебель

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, коктебель, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)