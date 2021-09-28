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В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово
В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово - РИА Новости, 28.09.2021
В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово
Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, события развиваются по сценарию от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:13
2021-09-28T13:28
косово
россия
в мире
сербия
мария захарова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, события развиваются по сценарию от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще раз подчеркиваем: натовские силы для Косово и миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.
https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html
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косово, россия, в мире, сербия, мария захарова
13:13 28.09.2021 (обновлено: 13:28 28.09.2021)
 
В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово

Захарова: ситуация в Косово развивается по сценарию от плохого к худшему

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, события развиваются по сценарию от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Еще раз подчеркиваем: натовские силы для Косово и миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.
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