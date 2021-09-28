https://ria.ru/20210928/kosovo-1752152075.html

В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово

В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово - РИА Новости, 28.09.2021

В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово

Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, события развиваются по сценарию от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:13

2021-09-28T13:13

2021-09-28T13:28

косово

россия

в мире

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мария захарова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, события развиваются по сценарию от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще раз подчеркиваем: натовские силы для Косово и миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.

https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html

https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html

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косово, россия, в мире, сербия, мария захарова