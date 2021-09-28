13:13 28.09.2021 (обновлено: 13:28 28.09.2021)
В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово
Захарова: ситуация в Косово развивается по сценарию от плохого к худшему
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашенном Косово, события развиваются по сценарию от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Еще раз подчеркиваем: натовские силы для Косово и миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.