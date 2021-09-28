https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752148128.html

В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021

В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

Правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости коронавирусом в РФ, но решения принимают регионы, где по-прежнему остаются особые... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:52

2021-09-28T12:52

2021-09-28T12:52

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581991285_410:315:3096:1826_1920x0_80_0_0_1be111a44f48440ff3ddb00422f7a8c7.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости коронавирусом в РФ, но решения принимают регионы, где по-прежнему остаются особые полномочия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной четвертой волне пандемии."Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то – что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост", – сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии