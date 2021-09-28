https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752148128.html
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
Правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости коронавирусом в РФ, но решения принимают регионы, где по-прежнему остаются особые... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:52
2021-09-28T12:52
2021-09-28T12:52
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости коронавирусом в РФ, но решения принимают регионы, где по-прежнему остаются особые полномочия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной четвертой волне пандемии."Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то – что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост", – сказал Песков журналистам.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
Песков: в ряде регионов России фиксируется рост заболеваемости COVID-19