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В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 971 человек с COVID, на ИВЛ находятся 347 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:44
2021-09-28T11:44
2021-09-28T11:44
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 971 человек с COVID, на ИВЛ находятся 347 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлен 2541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 971 человек. На ИВЛ находятся 347 человек. В городе выздоровели ещё 1886 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 485 862", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 347 человек