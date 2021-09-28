Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752133365.html
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу - РИА Новости, 28.09.2021
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:38
2021-09-28T11:38
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
есихидэ суга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588070672_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_77fa55b6726b72d50eff8529b7f3618c.jpg
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по коронавирусу.Трансляция заседания ведется телеканалом NHK.В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.Почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения, число тяжелых случаев снизились до уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.Предполагается, что несмотря на отмену режима ЧС смягчения будут вводиться постепенно. Вначале в течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях с не более 5 тысяч человек, или 50% от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей. Кроме этого, тем заведениям, которые прошли процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, будет дозволено продолжать работу до 9 вечера. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в восемь вечера.
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588070672_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_88c9d161bcca113ebf7f69af84cefbd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, коронавирус covid-19, есихидэ суга
11:38 28.09.2021
 
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу

Премьер Японии Суга объявил о полном снятии режима ЧС по коронавирусу с 1 октября

© РИА Новости / Юсуки Сузуки / Перейти в фотобанкТематическая выставка медицинских масок Tokyo Mask Land
Тематическая выставка медицинских масок Tokyo Mask Land - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Юсуки Сузуки
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по коронавирусу.
Трансляция заседания ведется телеканалом NHK.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.
Почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения, число тяжелых случаев снизились до уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.
Предполагается, что несмотря на отмену режима ЧС смягчения будут вводиться постепенно. Вначале в течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях с не более 5 тысяч человек, или 50% от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей. Кроме этого, тем заведениям, которые прошли процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, будет дозволено продолжать работу до 9 вечера. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в восемь вечера.
 
Распространение коронавирусаВ миреЯпонияКоронавирус COVID-19Есихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния