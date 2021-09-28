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Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу - РИА Новости, 28.09.2021
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:38
2021-09-28T11:38
2021-09-28T11:38
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
есихидэ суга
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ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по коронавирусу.Трансляция заседания ведется телеканалом NHK.В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.Почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения, число тяжелых случаев снизились до уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.Предполагается, что несмотря на отмену режима ЧС смягчения будут вводиться постепенно. Вначале в течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях с не более 5 тысяч человек, или 50% от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей. Кроме этого, тем заведениям, которые прошли процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, будет дозволено продолжать работу до 9 вечера. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в восемь вечера.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, коронавирус covid-19, есихидэ суга
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
Премьер Японии Суга объявил о полном снятии режима ЧС по коронавирусу с 1 октября
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по коронавирусу
.
Трансляция заседания ведется телеканалом NHK
.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.
Почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения, число тяжелых случаев снизились до уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.
Предполагается, что несмотря на отмену режима ЧС смягчения будут вводиться постепенно. Вначале в течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях с не более 5 тысяч человек, или 50% от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей. Кроме этого, тем заведениям, которые прошли процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, будет дозволено продолжать работу до 9 вечера. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в восемь вечера.