https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132906.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:35
2021-09-28T11:35
2021-09-28T11:35
распространение коронавируса
общество
магаданская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086564_0:174:3048:1889_1920x0_80_0_0_2e58df215b6b023adfd2ec802c538387.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия 0,15%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
магаданская область
москва
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086564_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_61c86bdffb4851051c696a6db8a7a5f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Республике Алтай