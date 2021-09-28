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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132906.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:35
2021-09-28T11:35
распространение коронавируса
общество
магаданская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия 0,15%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
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общество, магаданская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 28.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Республике Алтай

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия 0,15%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.
 
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