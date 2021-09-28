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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:35

2021-09-28T11:35

2021-09-28T11:35

распространение коронавируса

общество

магаданская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составляет 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,1%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия 0,15%, 3. Москва 0,16%", - говорится в сообщении.

магаданская область

москва

республика бурятия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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