https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132653.html

В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.09.2021

В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559 до 7 464 708, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:34

2021-09-28T11:34

2021-09-28T11:34

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559 до 7 464 708, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 559 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1709 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрированы 7 464 708 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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