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В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.09.2021
В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559 до 7 464 708, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:34
2021-09-28T11:34
2021-09-28T11:34
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559 до 7 464 708, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 559 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1709 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрированы 7 464 708 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.
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В России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом