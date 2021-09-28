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Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:58
2021-09-28T10:58
2021-09-28T10:58
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Мурашко: в течение полугода после COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни и здоровья