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Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:58
2021-09-28T10:58
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:58 28.09.2021
 
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19

Мурашко: в течение полугода после COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни и здоровья

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"После такого заболевания, в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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