https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752126204.html

Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19

Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021

Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19

Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:58

2021-09-28T10:58

2021-09-28T10:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса, пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.

https://ria.ru/20210922/kovid-1751185172.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии