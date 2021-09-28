https://ria.ru/20210928/kontrakt-1752147319.html

В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией

В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией - РИА Новости, 28.09.2021

В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией

Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:49

2021-09-28T12:49

2021-09-28T14:23

экономика

украина

венгрия

дмитрий песков

мид украины

газпром

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне Будапешт и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.По словам Пескова, резкая реакция Украины не требует ответных действий."Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что сделка не нарушает ничьи права.Он добавил, что Россия никогда не использовала источники энергии как способ "кого-то" наказать, а такие поставки полностью соответствуют интересам потребителей в Европе."Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", — заключил Песков.В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752041920.html

украина

венгрия

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экономика, украина, венгрия, дмитрий песков, мид украины, газпром, россия