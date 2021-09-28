Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/kontrakt-1752147319.html
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:49
2021-09-28T14:23
экономика
украина
венгрия
дмитрий песков
мид украины
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне Будапешт и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.По словам Пескова, резкая реакция Украины не требует ответных действий."Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что сделка не нарушает ничьи права.Он добавил, что Россия никогда не использовала источники энергии как способ "кого-то" наказать, а такие поставки полностью соответствуют интересам потребителей в Европе."Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", — заключил Песков.В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752041920.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, венгрия, дмитрий песков, мид украины, газпром, россия
12:49 28.09.2021 (обновлено: 14:23 28.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией

Кремль не считает контракт Венгрии с "Газпромом" нарушением прав Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Будапешт и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Инфографика
Посмотреть
По словам Пескова, резкая реакция Украины не требует ответных действий.
"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что сделка не нарушает ничьи права.

"Вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Россия никогда не использовала источники энергии как способ "кого-то" наказать, а такие поставки полностью соответствуют интересам потребителей в Европе.
"Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", — заключил Песков.
В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:59
В МИД оценили реакцию Украины на контракт между Россией и Венгрией по газу
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияДмитрий ПесковМИД УкраиныГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния