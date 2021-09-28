https://ria.ru/20210928/kontrakt-1752147319.html
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:49
2021-09-28T12:49
2021-09-28T14:23
экономика
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дмитрий песков
мид украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне Будапешт и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.По словам Пескова, резкая реакция Украины не требует ответных действий."Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что сделка не нарушает ничьи права.Он добавил, что Россия никогда не использовала источники энергии как способ "кого-то" наказать, а такие поставки полностью соответствуют интересам потребителей в Европе."Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", — заключил Песков.В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.
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экономика, украина, венгрия, дмитрий песков, мид украины, газпром, россия
12:49 28.09.2021 (обновлено: 14:23 28.09.2021)
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
Кремль не считает контракт Венгрии с "Газпромом" нарушением прав Украины
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Заключенное между Россией и Венгрией соглашение не нарушает ничьи права и международные нормы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Накануне Будапешт и "Газпром
" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.
По словам Пескова, резкая реакция Украины не требует ответных действий.
"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что сделка не нарушает ничьи права.
"Вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", — отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что Россия никогда не использовала источники энергии как способ "кого-то" наказать, а такие поставки полностью соответствуют интересам потребителей в Европе.
"Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", — заключил Песков.
В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия
будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток
" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.