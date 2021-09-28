10:48 28.09.2021 (обновлено: 11:06 28.09.2021)
Лукашенко анонсировал референдум по поправкам в конституцию страны
Лукашенко: проект новой конституции есть, референдум пройдет до февраля 2022 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при разработке поправок в конституцию страны учитывался мировой опыт и мнение большого количества людей, и констатировал, что вариант проекта нового основного закона есть.
"Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения. Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на расширенном заседании Конституционной комиссии. Его слова приводит агентство Sputnik.
"Не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными?" - добавил белорусский президент.
Лукашенко поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу, неравнодушие, искренность и вовлеченность.
"Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны", - заявил президент.
"Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года", - подчеркнул Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку. В конце августа конституционная комиссия направила Лукашенко свои доработанные, итоговые предложения по поправкам в основной закон страны.
Во вторник проходит заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором планируется рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Речь идет о процедуре формирования Всебелорусского народного собрания, о применении смертной казни, а также о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.