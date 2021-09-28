https://ria.ru/20210928/konflikt-1752172142.html

В Раде обвинили команду Зеленского в газовом конфликте с Венгрией

В Раде обвинили команду Зеленского в газовом конфликте с Венгрией - РИА Новости, 28.09.2021

В Раде обвинили команду Зеленского в газовом конфликте с Венгрией

Конфликт Украины с Венгрией на фоне контракта с РФ – признак полного непрофессионализма команды президента Владимира Зеленского, если и нужно выдвигать... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:51

2021-09-28T14:51

2021-09-28T14:51

в мире

венгрия

владимир зеленский

верховная рада украины

газпром

олег волошин

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Конфликт Украины с Венгрией на фоне контракта с РФ – признак полного непрофессионализма команды президента Владимира Зеленского, если и нужно выдвигать претензии, то президенту Турции Тайипу Эрдогану, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd и российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии."Острый конфликт с Венгрией - признак полного непрофессионализма команды Зеленского. Газ в Венгрию может идти в обход Украины исключительно после сооружения "Турецкого потока". Претензии нужно было предъявлять "большому другу" Эрдогану. И ранее. Командовать Венгрии, с кем заключать коммерческие соглашения, мы не имеем никакого права. Боятся критиковать Анкару - нужно было набрать в рот вина и промолчать. А так прошлая власть любила утверждать, что "весь мир с нами". Эта имеет все основания сказать: "Весь мир против нас", - написал Волошин на своей странице в Facebook во вторник.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752137000.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752089971.html

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в мире, венгрия, владимир зеленский, верховная рада украины, газпром, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия