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https://ria.ru/20210928/kino-1752169201.html
Неголливудский успех. В чем секрет китайского кино
Неголливудский успех. В чем секрет китайского кино - РИА Новости, 28.09.2021
Неголливудский успех. В чем секрет китайского кино
Те, кто внимательно следят за китайским обществом, давно заметили, что вместе с экономикой растут и другие сферы, о которых многие даже не догадываются... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:38
2021-09-28T15:53
россия-китай: главное
кинофестиваль
китай
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 сен — Проект "Россия — Китай: главное". Те, кто внимательно следят за китайским обществом, давно заметили, что вместе с экономикой растут и другие сферы, о которых многие даже не догадываются. Например, культура. Так, для многих китайское искусство — это древние каллиграфические слитки, бронзовые чаши и фигурки из слоновой кости. Однако современное искусство КНР не менее ценно. Особенно поразительным в последнее десятилетие стал рост китайской киноиндустрии. Фильмы китайских режиссеров завоевывают престижные мировые награды, а зрители в разных уголках планеты уже давно перестали воспринимать китайское кино как экзотику. Как развивается китайская киноиндустрия — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Акцент на РоссииКитайские киномероприятия уже давно стали одними из самых авторитетных в мире. Одно из таких — Пекинский международный кинофестиваль, который в сентябре 2021 года в одиннадцатый раз открылся в столице. Его организует Государственное правление кинематографии, а спонсирует муниципальное правительство Пекина совместно с China Media Group. В этот раз фестиваль несколько раз переносили из-за вспышек коронавируса — обычно он проводится в конце апреля, однако церемония открытия все же состоялась 21 сентября на живописном берегу озера Яньци.В прошлом году из-за пандемии фестиваль проходил онлайн. В этом году фильмы покажут офлайн более чем на 30 площадках в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе. И все же не все желающие пока могут лично попасть на мероприятие, но у них есть возможность поприсутствовать виртуально. Церемонию открытия, выставки, церемонию награждения и другие мероприятия можно посетить онлайн. А на платформе QiYi в дни фестиваля транслируют фильмы программы.Всего в фестивале участвуют 300 картин китайских и иностранных авторов. Среди них девять российских, в том числе "Спутник", "Блокадный дневник", "Маша", "Северный ветер", "Человек из Подольска", "Станиславский. Жажда жизни". Пять российских картин покажут в отдельной программе BJIFF: Focus on Russia — проекте Министерства культуры России и Роскино.Интерес к российскому кино среди китайцев растет: КНР входит в топ-5 стран по объему сборов у российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов, указала министр.Китайский прорывИ все же если западная киноиндустрия непрерывно развивается уже целое столетие, то китайская — относительно молодая.Современная китайская киноиндустрия начала оформляться в 1980-е, когда в стране начались реформы, а кинематографисты приступили к всестороннему исследованию жизни сограждан.Знаковым стал фильм выпускников Пекинской киноакадемии "Один и восемь" 1983 года, рассказывающий о событиях войны с японскими захватчиками, снятый по мотивам произведения поэта Го Сяочуаня — непосредственного участника тех кровавых событий. Создатели картины вскоре обрели всемирную известность. В частности, оператором на съемках был будущий режиссер и автор мировых блокбастеров Чжан Имоу.На 1990-е пришелся расцвет китайского кино. Сага "Жить" Чжана Имоу, рассказывающая о жизни поколения китайцев, прошедших через революции и формирование республики, "Прощай, моя наложница" Чэня Кайгэ уже стали классикой и хорошо знакомы киноманам всего мира.Так называемое шестое поколение китайских кинорежиссеров начали творить в разгар бурного экономического развития страны в начале нулевых. Воодушевленные и дерзкие молодые авторы делали кино о настоящем Китае. Драма "Пекинский велосипед" Вана Сяошуай получила в 2001 году Гран-при Берлинского кинофестиваля. Действие фильма рассказывает о жизни молодого парня, приехавшего в Пекин на заработки, описывает неравенство, с которым столкнулось китайское общество в начале века.Однако китайское кино славится не только серьезными фильмами о суровой реальности, но и другими жанрами. Китайские боевики, фэнтези, основанные на традиционных легендах, комедии позволили Китаю стать вторым по величине кинорынком в мире. В предпандемийный год кассовые сборы составили почти девять миллиардов долларов — это в четыре раза больше Японии, которая стоит на третьем месте.
https://ria.ru/20210805/kinofestival-1744496497.html
https://ria.ru/20201203/kinematografiya-1587538511.html
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кинофестиваль, китай, кино и сериалы
14:38 28.09.2021 (обновлено: 15:53 28.09.2021)
 

Неголливудский успех. В чем секрет китайского кино

© AP Photo / Ng Han GuanАктриса Тун Лия со съемочной группой и актерами фильма "Вспышка" на красной дорожке Пекинского международного кинофестиваля
Актриса Тун Лия со съемочной группой и актерами фильма Вспышка на красной дорожке Пекинского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — Проект "Россия — Китай: главное". Те, кто внимательно следят за китайским обществом, давно заметили, что вместе с экономикой растут и другие сферы, о которых многие даже не догадываются. Например, культура. Так, для многих китайское искусство — это древние каллиграфические слитки, бронзовые чаши и фигурки из слоновой кости. Однако современное искусство КНР не менее ценно. Особенно поразительным в последнее десятилетие стал рост китайской киноиндустрии. Фильмы китайских режиссеров завоевывают престижные мировые награды, а зрители в разных уголках планеты уже давно перестали воспринимать китайское кино как экзотику. Как развивается китайская киноиндустрия — в материале проекта "Россия — Китай: главное".
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5 августа, 14:10Культура
Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых вспышек COVID-19 в Китае

Акцент на России

Китайские киномероприятия уже давно стали одними из самых авторитетных в мире. Одно из таких — Пекинский международный кинофестиваль, который в сентябре 2021 года в одиннадцатый раз открылся в столице. Его организует Государственное правление кинематографии, а спонсирует муниципальное правительство Пекина совместно с China Media Group. В этот раз фестиваль несколько раз переносили из-за вспышек коронавируса — обычно он проводится в конце апреля, однако церемония открытия все же состоялась 21 сентября на живописном берегу озера Яньци.
В прошлом году из-за пандемии фестиваль проходил онлайн. В этом году фильмы покажут офлайн более чем на 30 площадках в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе. И все же не все желающие пока могут лично попасть на мероприятие, но у них есть возможность поприсутствовать виртуально. Церемонию открытия, выставки, церемонию награждения и другие мероприятия можно посетить онлайн. А на платформе QiYi в дни фестиваля транслируют фильмы программы.
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
Кадр из фильма "Спутник"
Всего в фестивале участвуют 300 картин китайских и иностранных авторов. Среди них девять российских, в том числе "Спутник", "Блокадный дневник", "Маша", "Северный ветер", "Человек из Подольска", "Станиславский. Жажда жизни". Пять российских картин покажут в отдельной программе BJIFF: Focus on Russia — проекте Министерства культуры России и Роскино.

"Сегодня поступательно расширяется присутствие российского контента на зарубежных кинофестивалях и платформах. Для нас это очень большой вызов, и приятно, когда результаты таких проектов, как Russian Film Festival, положительно сказываются на этой динамике. Вместе с тем мы всегда отмечали интерес китайских зрителей к нашим фильмам, и Пекинский международный кинофестиваль — прекрасное место, чтобы продолжить развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также радовать аудиторию новыми проектами", — заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Интерес к российскому кино среди китайцев растет: КНР входит в топ-5 стран по объему сборов у российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40 процентов, указала министр.
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3 декабря 2020, 16:39Россия-Китай: Главное
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Китайский прорыв

И все же если западная киноиндустрия непрерывно развивается уже целое столетие, то китайская — относительно молодая.
Современная китайская киноиндустрия начала оформляться в 1980-е, когда в стране начались реформы, а кинематографисты приступили к всестороннему исследованию жизни сограждан.
Знаковым стал фильм выпускников Пекинской киноакадемии "Один и восемь" 1983 года, рассказывающий о событиях войны с японскими захватчиками, снятый по мотивам произведения поэта Го Сяочуаня — непосредственного участника тех кровавых событий. Создатели картины вскоре обрели всемирную известность. В частности, оператором на съемках был будущий режиссер и автор мировых блокбастеров Чжан Имоу.
На 1990-е пришелся расцвет китайского кино. Сага "Жить" Чжана Имоу, рассказывающая о жизни поколения китайцев, прошедших через революции и формирование республики, "Прощай, моя наложница" Чэня Кайгэ уже стали классикой и хорошо знакомы киноманам всего мира.
© Beijing Film Studio (2020)Кадр из фильма "Пекинский велосипед"
Кадр из фильма Пекинский велосипед
© Beijing Film Studio (2020)
Кадр из фильма "Пекинский велосипед"
Так называемое шестое поколение китайских кинорежиссеров начали творить в разгар бурного экономического развития страны в начале нулевых. Воодушевленные и дерзкие молодые авторы делали кино о настоящем Китае. Драма "Пекинский велосипед" Вана Сяошуай получила в 2001 году Гран-при Берлинского кинофестиваля. Действие фильма рассказывает о жизни молодого парня, приехавшего в Пекин на заработки, описывает неравенство, с которым столкнулось китайское общество в начале века.
Однако китайское кино славится не только серьезными фильмами о суровой реальности, но и другими жанрами. Китайские боевики, фэнтези, основанные на традиционных легендах, комедии позволили Китаю стать вторым по величине кинорынком в мире. В предпандемийный год кассовые сборы составили почти девять миллиардов долларов — это в четыре раза больше Японии, которая стоит на третьем месте.

"То, что мы наблюдаем, это взросление китайской киноиндустрии, — говорил основатель ориентированной на Азию развлекательной компании Jiaflix и эксперт по китайскому кинобизнесу Марк Ганис. — Долгое время считалось, что лишь фильмы Голливуда всегда будут в центре внимания. Но оказывается, это неправда".

Кадр из фильма Т-34
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