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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/kiberataki-1752157444.html
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму
Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:36
2021-09-28T13:37
выборы в государственную думу
технологии
николай патрушев
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - сказал Патрушев журналистам в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.После завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил Патрушев."При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам", - отметил он.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США.
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технологии, николай патрушев, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:36 28.09.2021 (обновлено: 13:37 28.09.2021)
 
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму

Патрушев сообщил о росте кибератак на российскую инфраструктуру из-за выборов в Госдуму

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - сказал Патрушев журналистам в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.
"Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования", - добавил секретарь Совбеза.
После завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил Патрушев.
"При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам", - отметил он.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США.
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