https://ria.ru/20210928/kiberataki-1752157444.html
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму
Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:36
2021-09-28T13:36
2021-09-28T13:37
выборы в государственную думу
технологии
николай патрушев
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - сказал Патрушев журналистам в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.После завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил Патрушев."При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам", - отметил он.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, николай патрушев, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:36 28.09.2021 (обновлено: 13:37 28.09.2021)
Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму
Патрушев сообщил о росте кибератак на российскую инфраструктуру из-за выборов в Госдуму
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости.
Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму
значительно выросло, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
.
"Государственный департамент США
еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России
. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - сказал Патрушев журналистам в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.
"Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования", - добавил секретарь Совбеза.
После завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил Патрушев.
"При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам", - отметил он.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США.