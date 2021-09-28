https://ria.ru/20210928/kiberataki-1752157444.html

Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму

Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021

Патрушев оценил ситуацию с кибератаками во время выборов в Госдуму

Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:36

2021-09-28T13:36

2021-09-28T13:37

выборы в государственную думу

технологии

николай патрушев

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - сказал Патрушев журналистам в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.После завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил Патрушев."При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам", - отметил он.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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2021

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технологии, николай патрушев, госдума рф, выборы в государственную думу, россия