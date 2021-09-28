https://ria.ru/20210928/khovalyg-1752133598.html

Ховалыг вступил в должность главы Тувы

Ховалыг вступил в должность главы Тувы - РИА Новости, 28.09.2021

Ховалыг вступил в должность главы Тувы

Избранный главой Тувы Владислав Ховалыг вступил в должность главы-председателя правительства республики. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:39

2021-09-28T11:39

2021-09-28T11:39

выборы в государственную думу

политика

республика тыва

владимир путин

шолбан кара-оол

россия

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Избранный главой Тувы Владислав Ховалыг вступил в должность главы-председателя правительства республики.Прямая трансляция церемонии проходит на Yotube-канале "Телеканал Тува 24". Перед началом церемонии председатель избиркома Тувы Олег Фортуна огласил окончательные результаты прошедших выборов. После принесения присяги вступившему в должность руководителю региона будут переданы символы власти главы Тувы - его нагрудный знак и печать. Передача этих отличительных знаков официально завершает торжественную церемонию вступления в должность."Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу республики Тува, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию РФ и конституцию республики Тува", - сказал Ховалыг.Спикер Верховного хурала Кан-оол Даваа объявил, что Ховалыг вступил в должность главы республики."Ховалыг Владислав Товарищтайотович вступил в должность главы – председателя правительства Республики Тува", - сказал спикер.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.

https://ria.ru/20210927/gladkov-1751946554.html

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политика, республика тыва, владимир путин, шолбан кара-оол, россия, владислав ховалыг