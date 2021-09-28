https://ria.ru/20210928/kharkov-1752194726.html
Суд в Харькове в третий раз отказался вернуть проспекту имя маршала Жукова
Суд в Харькове в третий раз отказался вернуть проспекту имя маршала Жукова - РИА Новости, 28.09.2021
Суд в Харькове в третий раз отказался вернуть проспекту имя маршала Жукова
Апелляционный суд в третий раз отменил решение городского совета Харькова о переименовании проспекта имени Григоренко в проспект имени маршала Жукова, сообщил... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:56
2021-09-28T16:56
2021-09-28T16:56
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Апелляционный суд в третий раз отменил решение городского совета Харькова о переименовании проспекта имени Григоренко в проспект имени маршала Жукова, сообщил во вторник депутат местного горсовета Дмитрий Булах, который оспаривал решение мэрии.В июне этого года Харьковский окружной административный суд вернул городскому проспекту имя маршала Жукова, удовлетворив тем самым иск городского совета."Только не смейтесь. Самому уже смешно, но все также приходится бороться против откровенного беззакония. Но горсовет опять нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически в Харьков опять вернулся проспект Григоренко. Надеюсь, на этом все закончится. Но не уверен", - написал Булах на своей странице в Facebook.Проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Григоренко решением областной администрации в 2016 году. После этого мэрия неоднократно возвращала проспекту имя маршала Жукова, а суды нескольких уровней называли такое переименование противоправным и недействительным.
https://ria.ru/20210211/poklonskaya-1597082126.html
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в мире, георгий жуков, украина, харьков
Суд в Харькове в третий раз отказался вернуть проспекту имя маршала Жукова
Суд в Харькове в третий раз отменил решение о возвращении проспекту имени маршала Жукова