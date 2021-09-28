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В Калужской области ввели в эксплуатацию дорогу за 45 миллионов рублей
В Калужской области ввели в эксплуатацию дорогу за 45 миллионов рублей - РИА Новости, 28.09.2021
В Калужской области ввели в эксплуатацию дорогу за 45 миллионов рублей
Четырехкилометровый участок трассы М-3 "Украина" - Перемышль" - Кумовское – Рындино, отремонтированный в рамках национального проекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:50
2021-09-28T20:50
2021-09-28T20:50
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КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости. Четырехкилометровый участок трассы М-3 "Украина" - Перемышль" - Кумовское – Рындино, отремонтированный в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" более, чем за 45 миллионов рублей, введен в эксплуатацию в Калужской области, сообщает правительство региона."28 сентября в Бабынинском районе прошла комиссионная приемка ремонта дорожного покрытия четырехкилометрового участка трассы М-3 "Украина" - Перемышль" - Кумовское - Рындино. Стоимость работ составила более 45 миллионов рублей. Решением комиссии после ремонта объект введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.Подрядная организация "Новые строительные технологии" восстановила изношенные слои покрытия методом холодной регенерации с добавлением щебня и цемента. Кроме этого, был произведен ремонт искусственных сооружений и покрытия на съездах, восстановлены автобусные остановки, нанесена разметка. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, говорится в сообщении правительства.Сотни жителей Бабынинского района теперь смогут быстро добираться до Воротынска и областного центра. В планах администрации района открыть маршрут рейсового автобуса до Кумовского и Рындино. Уже сделаны три остановочных павильона.Отмечается, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году в регионе запланирован ремонт 153,5 километра дорог общего пользования. С 2019 по 2020 годы выполнен ремонт 470 километров дорог регионального и местного значения.
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общество, калужская область, россия
В Калужской области ввели в эксплуатацию дорогу за 45 миллионов рублей
В Калужской области ввели в эксплуатацию дорогу, отремонтированную за 45 миллионов рублей
КАЛУГА, 28 сен – РИА Новости.
Четырехкилометровый участок трассы М-3 "Украина" - Перемышль" - Кумовское – Рындино, отремонтированный в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" более, чем за 45 миллионов рублей, введен в эксплуатацию в Калужской области
, сообщает правительство региона.
"28 сентября в Бабынинском районе прошла комиссионная приемка ремонта дорожного покрытия четырехкилометрового участка трассы М-3 "Украина" - Перемышль" - Кумовское - Рындино. Стоимость работ составила более 45 миллионов рублей. Решением комиссии после ремонта объект введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Подрядная организация "Новые строительные технологии" восстановила изношенные слои покрытия методом холодной регенерации с добавлением щебня и цемента. Кроме этого, был произведен ремонт искусственных сооружений и покрытия на съездах, восстановлены автобусные остановки, нанесена разметка. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, говорится в сообщении правительства.
Сотни жителей Бабынинского района теперь смогут быстро добираться до Воротынска и областного центра. В планах администрации района открыть маршрут рейсового автобуса до Кумовского и Рындино. Уже сделаны три остановочных павильона.
Отмечается, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году в регионе запланирован ремонт 153,5 километра дорог общего пользования. С 2019 по 2020 годы выполнен ремонт 470 километров дорог регионального и местного значения.