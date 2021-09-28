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Блумберг: США сократили производство F-35 из-за пандемии
Блумберг: США сократили производство F-35 из-за пандемии - РИА Новости, 28.09.2021
Блумберг: США сократили производство F-35 из-за пандемии
Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T06:15
2021-09-28T07:10
сша
lockheed martin
f-35
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19, передает агентство Блумберг.Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и "в обозримом будущем" будет поставлять по 156 истребителей.Как пишет агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.Изменение графика Lockheed "показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии", считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Блумберг.Согласно отчету счетной палаты США, опубликованному в июле, компания в течение года поставляла истребители с задержкой. Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что, скорее всего, изначально запланированных 158 F-35 США не получат. При этом в отчете говорится, что в 2022 году количество поставленных истребителей будет больше.F-35 поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.
https://ria.ru/20210826/slezhka-1747280442.html
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сша, lockheed martin , f-35, министерство обороны сша
06:15 28.09.2021 (обновлено: 07:10 28.09.2021)
 
Блумберг: США сократили производство F-35 из-за пандемии

Блумберг сообщило, что США получат меньше истребителей F-35 из-за пандемии COVID-19

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35
Истребители ВВС США F-35
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19, передает агентство Блумберг.
Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и "в обозримом будущем" будет поставлять по 156 истребителей.
Как пишет агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.
Изменение графика Lockheed "показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии", считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Блумберг.
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Согласно отчету счетной палаты США, опубликованному в июле, компания в течение года поставляла истребители с задержкой. Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что, скорее всего, изначально запланированных 158 F-35 США не получат. При этом в отчете говорится, что в 2022 году количество поставленных истребителей будет больше.
F-35 поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.
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