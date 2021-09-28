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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210928/investitsii-1752182989.html
Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей
Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей - РИА Новости, 28.09.2021
Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей
Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:48
2021-09-28T15:48
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Она пояснила, что в этом году статус РИП получили проекты в совершенно разных сферах, от производства пищевой продукции и стройматериалов до выпуска оборудования для нефтегазовой отрасли.Статус регионального инвестпроекта дает возможность получить значительные налоговые льготы. Например, ставка налога на прибыль снизится до 10%, а налог на имущество вообще не будет взиматься. Льготы будут действовать до семи лет.
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московская область (подмосковье)
15:48 28.09.2021
 

Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Fotolia / FotolEdhar
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Плановый объем инвестиций по проектам, включенным в реестр РИП в этом году, составляет 13,5 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано около 1,2 тысячи рабочих мест", — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она пояснила, что в этом году статус РИП получили проекты в совершенно разных сферах, от производства пищевой продукции и стройматериалов до выпуска оборудования для нефтегазовой отрасли.
Статус регионального инвестпроекта дает возможность получить значительные налоговые льготы. Например, ставка налога на прибыль снизится до 10%, а налог на имущество вообще не будет взиматься. Льготы будут действовать до семи лет.
 
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