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Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей
Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей - РИА Новости, 28.09.2021
Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей
Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:48
2021-09-28T15:48
2021-09-28T15:48
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Она пояснила, что в этом году статус РИП получили проекты в совершенно разных сферах, от производства пищевой продукции и стройматериалов до выпуска оборудования для нефтегазовой отрасли.Статус регионального инвестпроекта дает возможность получить значительные налоговые льготы. Например, ставка налога на прибыль снизится до 10%, а налог на имущество вообще не будет взиматься. Льготы будут действовать до семи лет.
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московская область (подмосковье)