https://ria.ru/20210928/investitsii-1752182989.html

Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей

Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей - РИА Новости, 28.09.2021

Участники инвестпроектов вложат в экономику МО 13,5 млрд рублей

Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:48

2021-09-28T15:48

2021-09-28T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Десять новых инвесторов присоединились к региональным инвестпроектам (РИП) в Подмосковье в этом году. Всего их участники вложат в экономику региона 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Она пояснила, что в этом году статус РИП получили проекты в совершенно разных сферах, от производства пищевой продукции и стройматериалов до выпуска оборудования для нефтегазовой отрасли.Статус регионального инвестпроекта дает возможность получить значительные налоговые льготы. Например, ставка налога на прибыль снизится до 10%, а налог на имущество вообще не будет взиматься. Льготы будут действовать до семи лет.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)