https://ria.ru/20210928/igrushka-1752201553.html

Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России

Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России - РИА Новости, 28.09.2021

Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России

Традиция изготовления и бытования глиняной игрушки в селе Доброе Липецкой области внесена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:29

2021-09-28T18:29

2021-09-28T18:29

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752200703_0:71:1000:635_1920x0_80_0_0_daf596350a6e2955334fb8ee118c6d55.jpg

ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Традиция изготовления и бытования глиняной игрушки в селе Доброе Липецкой области внесена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, добровская глиняная игрушка – это уникальное явление народной культуры Липецкой области. Изделия добровских гончаров пользовались большим спросом. Основными образами игрушки является добровская барыня, фигурки-свистульки птиц и животных, оленей, кавалера-орденоносца, всадников.Артамонов отметил, что добровская глиняная игрушка вошла еще и в иллюстрированный альманах "Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации". Для публикации в сборнике были отобраны всего 37 объектов со всей страны.

https://ria.ru/20210921/pobeditel-1751143043.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов