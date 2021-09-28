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Липецкая область
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Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России
Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России - РИА Новости, 28.09.2021
Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России
Традиция изготовления и бытования глиняной игрушки в селе Доброе Липецкой области внесена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:29
2021-09-28T18:29
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Традиция изготовления и бытования глиняной игрушки в селе Доброе Липецкой области внесена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, добровская глиняная игрушка – это уникальное явление народной культуры Липецкой области. Изделия добровских гончаров пользовались большим спросом. Основными образами игрушки является добровская барыня, фигурки-свистульки птиц и животных, оленей, кавалера-орденоносца, всадников.Артамонов отметил, что добровская глиняная игрушка вошла еще и в иллюстрированный альманах "Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации". Для публикации в сборнике были отобраны всего 37 объектов со всей страны.
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липецкая область, игорь артамонов
18:29 28.09.2021
 

Глиняную игрушку из липецкого села признали наследием России

© Фото : администрация Липецкой областиДобровская глиняная игрушка
Добровская глиняная игрушка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Традиция изготовления и бытования глиняной игрушки в селе Доброе Липецкой области внесена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, добровская глиняная игрушка – это уникальное явление народной культуры Липецкой области. Изделия добровских гончаров пользовались большим спросом. Основными образами игрушки является добровская барыня, фигурки-свистульки птиц и животных, оленей, кавалера-орденоносца, всадников.
Артамонов отметил, что добровская глиняная игрушка вошла еще и в иллюстрированный альманах "Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации". Для публикации в сборнике были отобраны всего 37 объектов со всей страны.
"Липецкая земля – родина уникальных народных традиций, которые мы помним и бережно храним. Всероссийское признание ещё раз подтверждает, что наши ремесленники были большими мастерами, знающими и любящими свою культуру", – считает глава региона.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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