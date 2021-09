https://ria.ru/20210928/haaning-1752120584.html

Художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это искусством

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Датскому художнику Йенсу Хаанингу Музей современного искусства в Ольборге заказал воспроизвести его предыдущие работы о труде для новой выставки. Для этого он выделил крупную сумму. Однако исполнитель взял деньги, ничего не сделал и назвал свой жест произведением искусства, сообщает Artnet News.Музей дал Хаанингу 84 тысячи долларов (шесть миллионов рублей) и заключил с ним письменное соглашение. Йенс должен был воссоздать пару своих инсталляций 2007 и 2010 годов в виде коробов с реальными денежными купюрами. Произведения искусства служили олицетворением среднего годового дохода австрийца и датчанина. Однако, когда сотрудники музея открыли посылку с работами Хаанинга, то обнаружили лишь две пустые рамы. Банкноты в них отсутствовали. Художник не сдержал свое обещание. Вместо этого он создал совершенно новую работу под названием "Возьми деньги и беги" ("Take the money and run").Йенс Хаанинг объяснил, что задумал свой проект в ответ на ничтожное вознаграждение, предложенное музеем за участие в выставке (Почему он сразу не обсудил гонорар — не сообщается. — Прим. ред.). По словам художника, ему пришлось бы самому еще заплатить около четырех тысяч долларов (290 тысяч рублей), чтобы реализовать свои произведения. Также датчанин не понял, почему должен рассказывать историю одиннадцати и четырнадцатилетней давности. Зато нынешним шедевром провокатор Йенс Хаанинг доволен. В Artnet News отмечают, что музей, как ни странно, поддерживает этот трюк. По крайней мере, пока. Пустые рамы Хаанинга включены в число работ, представленных в экспозиции Work it Out, посвященной трудовой жизни будущего. Однако, по данным издания, когда выставка завершится в конце января 2022 года, музей захочет вернуть свои деньги, как это предусмотрено контрактом. Одна проблема — Хаанинг не планирует их отдавать.

