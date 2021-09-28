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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/haaning-1752120584.html
Художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это искусством
Художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это искусством - РИА Новости, 28.09.2021
Художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это искусством
Датскому художнику Йенсу Хаанингу Музей современного искусства в Ольборге заказал воспроизвести его предыдущие работы о труде для новой выставки. Для этого он... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:02
2021-09-28T14:56
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Датскому художнику Йенсу Хаанингу Музей современного искусства в Ольборге заказал воспроизвести его предыдущие работы о труде для новой выставки. Для этого он выделил крупную сумму. Однако исполнитель взял деньги, ничего не сделал и назвал свой жест произведением искусства, сообщает Artnet News.Музей дал Хаанингу 84 тысячи долларов (шесть миллионов рублей) и заключил с ним письменное соглашение. Йенс должен был воссоздать пару своих инсталляций 2007 и 2010 годов в виде коробов с реальными денежными купюрами. Произведения искусства служили олицетворением среднего годового дохода австрийца и датчанина. Однако, когда сотрудники музея открыли посылку с работами Хаанинга, то обнаружили лишь две пустые рамы. Банкноты в них отсутствовали. Художник не сдержал свое обещание. Вместо этого он создал совершенно новую работу под названием "Возьми деньги и беги" ("Take the money and run").Йенс Хаанинг объяснил, что задумал свой проект в ответ на ничтожное вознаграждение, предложенное музеем за участие в выставке (Почему он сразу не обсудил гонорар — не сообщается. — Прим. ред.). По словам художника, ему пришлось бы самому еще заплатить около четырех тысяч долларов (290 тысяч рублей), чтобы реализовать свои произведения. Также датчанин не понял, почему должен рассказывать историю одиннадцати и четырнадцатилетней давности. Зато нынешним шедевром провокатор Йенс Хаанинг доволен. В Artnet News отмечают, что музей, как ни странно, поддерживает этот трюк. По крайней мере, пока. Пустые рамы Хаанинга включены в число работ, представленных в экспозиции Work it Out, посвященной трудовой жизни будущего. Однако, по данным издания, когда выставка завершится в конце января 2022 года, музей захочет вернуть свои деньги, как это предусмотрено контрактом. Одна проблема — Хаанинг не планирует их отдавать.
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дания, новости культуры, выставки, музеи
12:02 28.09.2021 (обновлено: 14:56 28.09.2021)
 
Художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это искусством

Датский художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это произведением искусства

© Фото : Kunsten Museum of Modern Art AalborgМузей современного искусства KUNSTEN в Дании
Музей современного искусства KUNSTEN в Дании - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Датскому художнику Йенсу Хаанингу Музей современного искусства в Ольборге заказал воспроизвести его предыдущие работы о труде для новой выставки. Для этого он выделил крупную сумму. Однако исполнитель взял деньги, ничего не сделал и назвал свой жест произведением искусства, сообщает Artnet News.
Музей дал Хаанингу 84 тысячи долларов (шесть миллионов рублей) и заключил с ним письменное соглашение. Йенс должен был воссоздать пару своих инсталляций 2007 и 2010 годов в виде коробов с реальными денежными купюрами. Произведения искусства служили олицетворением среднего годового дохода австрийца и датчанина.
© Фото : Kunsten Museum of Modern Art Aalborg/Mette Kirstine GoddiksenРабота Йенса Хаанинга "Бери деньги и беги"
Работа Йенса Хаанинга Бери деньги и беги - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Kunsten Museum of Modern Art Aalborg/Mette Kirstine Goddiksen
Работа Йенса Хаанинга "Бери деньги и беги"
Однако, когда сотрудники музея открыли посылку с работами Хаанинга, то обнаружили лишь две пустые рамы. Банкноты в них отсутствовали. Художник не сдержал свое обещание. Вместо этого он создал совершенно новую работу под названием "Возьми деньги и беги" ("Take the money and run").

"Дело в том, что я взял их деньги, — позже прокомментировал датчанин в эфире датского радио. — Но это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта — часть работы".

Йенс Хаанинг объяснил, что задумал свой проект в ответ на ничтожное вознаграждение, предложенное музеем за участие в выставке (Почему он сразу не обсудил гонорар — не сообщается. — Прим. ред.). По словам художника, ему пришлось бы самому еще заплатить около четырех тысяч долларов (290 тысяч рублей), чтобы реализовать свои произведения. Также датчанин не понял, почему должен рассказывать историю одиннадцати и четырнадцатилетней давности.
Зато нынешним шедевром провокатор Йенс Хаанинг доволен.

"Я призываю других людей, у которых такие же ужасные условия труда, как и у меня, делать то же самое. Если они сидят на какой-нибудь отвратительной работе, не получают денег, да еще и сами должны заплатить, чтобы пойти на работу, тогда хватайте деньги и убегайте", — заявил Хаанинг.

В Artnet News отмечают, что музей, как ни странно, поддерживает этот трюк. По крайней мере, пока. Пустые рамы Хаанинга включены в число работ, представленных в экспозиции Work it Out, посвященной трудовой жизни будущего.
Однако, по данным издания, когда выставка завершится в конце января 2022 года, музей захочет вернуть свои деньги, как это предусмотрено контрактом. Одна проблема — Хаанинг не планирует их отдавать.
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