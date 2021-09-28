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В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода
В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода - РИА Новости, 28.09.2021
В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода
Мятежники, задержавшие президента Гвинеи, объявили о введении хартии переходного периода РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:25
2021-09-28T03:47
в мире
гвинея
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мятежники, задержавшие президента Гвинеи, объявили о введении хартии переходного периодаОтмечается, что ни члены правительства, ни члены переходного совета не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах, которые завершат переходный период.Согласно хартии, продолжительность переходного периода в Гвинее будет определена на основе взаимного соглашения политических сил, представителей гражданского общества и CNRD."Нынешняя хартия станет недействительной, когда в Официальном бюллетене республики будет опубликована новая конституция, принятая по результатам референдума", - говорится в документе.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.В четверг 16 сентября в столице Ганы Аккре прошел чрезвычайный саммит ЭКОВАС, на котором было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/gvineya-1748883901.html
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в мире, гвинея
02:25 28.09.2021 (обновлено: 03:47 28.09.2021)
 
В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода

Guinee360: мятежники, задержавшие президента Гвинеи, приняли хартию переходного периода

© REUTERS / Saliou SamБронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея
Бронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Saliou Sam
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мятежники, задержавшие президента Гвинеи, объявили о введении хартии переходного периода

"Органы переходного периода - Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD), президент переходного периода, переходное правительство, Национальный переходный совет... Президент переходного периода - это президент CNRD... Национальный переходный совет состоит из 81 члена", - говорится в хартии, текст которой приводит портал Guinee360.

Отмечается, что ни члены правительства, ни члены переходного совета не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах, которые завершат переходный период.

Согласно хартии, продолжительность переходного периода в Гвинее будет определена на основе взаимного соглашения политических сил, представителей гражданского общества и CNRD.
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"Нынешняя хартия станет недействительной, когда в Официальном бюллетене республики будет опубликована новая конституция, принятая по результатам референдума", - говорится в документе.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

В четверг 16 сентября в столице Ганы Аккре прошел чрезвычайный саммит ЭКОВАС, на котором было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода.
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