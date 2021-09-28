https://ria.ru/20210928/gvineya-1752096531.html

В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода

В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода - РИА Новости, 28.09.2021

В Гвинее сообщили о принятии хартии переходного периода

Мятежники, задержавшие президента Гвинеи, объявили о введении хартии переходного периода РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:25

2021-09-28T02:25

2021-09-28T03:47

в мире

гвинея

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мятежники, задержавшие президента Гвинеи, объявили о введении хартии переходного периодаОтмечается, что ни члены правительства, ни члены переходного совета не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах, которые завершат переходный период.Согласно хартии, продолжительность переходного периода в Гвинее будет определена на основе взаимного соглашения политических сил, представителей гражданского общества и CNRD."Нынешняя хартия станет недействительной, когда в Официальном бюллетене республики будет опубликована новая конституция, принятая по результатам референдума", - говорится в документе.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.В четверг 16 сентября в столице Ганы Аккре прошел чрезвычайный саммит ЭКОВАС, на котором было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/gvineya-1748883901.html

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