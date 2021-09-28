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Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам
Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам - РИА Новости, 28.09.2021
Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам
"Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:12
2021-09-28T13:12
экономика
европа
дмитрий песков
газпром
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе. Специалистам абсолютно понятны те факторы, которые давят на цену, приводя к такому скачкообразному росту. Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться. В свою очередь мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок природного газа европейским потребителям", - сказал он."("Газпром") работает на максимум и готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты, с повышенными количествами, с тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе", - заявил Песков.
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экономика, европа, дмитрий песков, газпром, россия
13:12 28.09.2021
 
Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам

Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым контрактам с повышенными объемами поставок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе. Специалистам абсолютно понятны те факторы, которые давят на цену, приводя к такому скачкообразному росту. Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться. В свою очередь мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок природного газа европейским потребителям", - сказал он.
"("Газпром") работает на максимум и готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты, с повышенными количествами, с тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе", - заявил Песков.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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ЭкономикаЕвропаДмитрий ПесковГазпромРоссия
 
 
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