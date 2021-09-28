https://ria.ru/20210928/gazprom-1752151950.html

Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам

Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам - РИА Новости, 28.09.2021

Песков заявил о готовности "Газпрома" к новым долгосрочным контрактам

"Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:12

2021-09-28T13:12

2021-09-28T13:12

экономика

европа

дмитрий песков

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе. Специалистам абсолютно понятны те факторы, которые давят на цену, приводя к такому скачкообразному росту. Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться. В свою очередь мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок природного газа европейским потребителям", - сказал он."("Газпром") работает на максимум и готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты, с повышенными количествами, с тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе", - заявил Песков.

https://ria.ru/20210928/truboprovod-1752123321.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, дмитрий песков, газпром, россия