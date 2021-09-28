https://ria.ru/20210928/gazprom-1752151435.html
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа" - РИА Новости, 28.09.2021
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"
"Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:08
2021-09-28T13:08
2021-09-28T13:08
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
gaz-system
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234812_916:751:3222:2048_1920x0_80_0_0_ae4e0480b82e344b830aad595f343ec7.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании.Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток."Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - пояснили в "Газпроме" снижение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".Газопровод "Ямал - Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html
https://ria.ru/20210604/novak-1735586085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234812_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_0e4287e932182973117b3af4a7baad18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), gaz-system, россия
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"
В "Газпроме" назвали снижение поставок по "Ямал-Европа" временной ситуацией