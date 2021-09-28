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В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа" - РИА Новости, 28.09.2021
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"
"Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:08
2021-09-28T13:08
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
gaz-system
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании.Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток."Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - пояснили в "Газпроме" снижение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".Газопровод "Ямал - Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html
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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), gaz-system, россия
13:08 28.09.2021
 
В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"

В "Газпроме" назвали снижение поставок по "Ямал-Европа" временной ситуацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании.
Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток.
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"Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - пояснили в "Газпроме" снижение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".
Газопровод "Ямал - Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
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ЭкономикаГазпромЯмал-Европа (газопровод)Gaz-SystemРоссия
 
 
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