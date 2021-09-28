https://ria.ru/20210928/gazprom-1752151435.html

В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"

В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа" - РИА Новости, 28.09.2021

В "Газпроме" прокомментировали снижение поставок по "Ямал-Европа"

"Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:08

2021-09-28T13:08

2021-09-28T13:08

экономика

газпром

ямал-европа (газопровод)

gaz-system

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании.Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток."Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - пояснили в "Газпроме" снижение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".Газопровод "Ямал - Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html

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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), gaz-system, россия