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Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.09.2021
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум
Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:29
2021-09-28T11:09
экономика
brent
газпром нефть
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных Московской биржи.К 10.26 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, также обновила исторический максимум, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, brent, газпром нефть, московская биржа, цены на нефть
10:29 28.09.2021 (обновлено: 11:09 28.09.2021)
 
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум

Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум, державшийся с января 2020 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГазовый факел и буровая вышка морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел и буровая вышка морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных Московской биржи.
К 10.26 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, также обновила исторический максимум, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.
Сотрудник стационарной платформы компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 10:23
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум
 
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