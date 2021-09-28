https://ria.ru/20210928/gazprom-1752120051.html
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.09.2021
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум
Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:29
2021-09-28T10:29
2021-09-28T11:09
экономика
brent
газпром нефть
московская биржа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010983_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c7e1727e3a28aeae2d800e93b53f0e5c.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных Московской биржи.К 10.26 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, также обновила исторический максимум, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210928/lukoyl-1752119425.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010983_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_42e3b784bae31fd99dce5a956dd0e608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, газпром нефть, московская биржа, цены на нефть
10:29 28.09.2021 (обновлено: 11:09 28.09.2021)
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум
Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум, державшийся с января 2020 года