https://ria.ru/20210928/gazprom-1752120051.html

Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум

Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.09.2021

Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум

Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:29

2021-09-28T10:29

2021-09-28T11:09

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цены на нефть

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных Московской биржи.К 10.26 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, также обновила исторический максимум, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210928/lukoyl-1752119425.html

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экономика, brent, газпром нефть, московская биржа, цены на нефть