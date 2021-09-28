https://ria.ru/20210928/gaz-1752190571.html
Чижов: Будапешт учел требования Еврокомиссии в контракте с "Газпромом"
Чижов: Будапешт учел требования Еврокомиссии в контракте с "Газпромом" - РИА Новости, 28.09.2021
Чижов: Будапешт учел требования Еврокомиссии в контракте с "Газпромом"
Венгрия согласовала требования Еврокомиссии при подписании контракта с "Газпромом" — такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" российский постпред... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:34
2021-09-28T17:06
экономика
венгрия
газпром
владимир чижов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Венгрия согласовала требования Еврокомиссии при подписании контракта с "Газпромом" — такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" российский постпред при ЕС Владимир Чижов."Я коммерческих деталей этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", — сказал он.Постпред отметил, что если раньше российский газ попадал в Венгрию через Украину, то теперь выбран более технически совершенный, удобный и выгодный маршрут. По его словам, это решение оптимальное, а продиктовано оно в том числе соображениями национальной безопасности Венгрии.Накануне Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет, в соответствии с которым Россия будет ежегодно поставлять 4,5 миллиарда кубометров газа по "Турецкому потоку", то есть в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли реакцию Украины вмешательством во внутренние дела.
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экономика, венгрия, газпром, владимир чижов, россия
16:34 28.09.2021 (обновлено: 17:06 28.09.2021)
Чижов: Будапешт учел требования Еврокомиссии в контракте с "Газпромом"
Постпред Чижов: Венгрия учла требования Еврокомиссии в контракте с Россией по газу
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Венгрия
согласовала требования Еврокомиссии при подписании контракта с "Газпромом" — такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24
" российский постпред при ЕС Владимир Чижов
.
"Я коммерческих деталей этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", — сказал он.
Постпред отметил, что если раньше российский газ попадал в Венгрию через Украину, то теперь выбран более технически совершенный, удобный и выгодный маршрут. По его словам, это решение оптимальное, а продиктовано оно в том числе соображениями национальной безопасности Венгрии.
"Тут никто, ни Украина, никто другой, очевидно, диктовать свою волю не вправе <...> В том числе Еврокомиссия", — считает Чижов.
Накануне Венгрия и "Газпром
" подписали контракт на 15 лет, в соответствии с которым Россия будет ежегодно поставлять 4,5 миллиарда кубометров газа по "Турецкому потоку", то есть в обход Украины. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли реакцию Украины вмешательством во внутренние дела.