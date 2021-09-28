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В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября

В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября - РИА Новости, 28.09.2021

В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября

Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:35

2021-09-28T09:35

2021-09-28T09:35

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петр бирюков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября. После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов",- сообщил Бирюков журналистам.Он подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями."На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами",- рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону."Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - отметил Петр Бирюков.Он напомнил, что в настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

https://ria.ru/20210926/blagoustroystvo-1751860814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы