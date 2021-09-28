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В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября
В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября - РИА Новости, 28.09.2021
В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:35
2021-09-28T09:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября. После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов",- сообщил Бирюков журналистам.Он подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями."На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами",- рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону."Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - отметил Петр Бирюков.Он напомнил, что в настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:35 28.09.2021
 
В Москве сезон работы фонтанов завершится 1 октября

Заммэра Москвы Бирюков: сезон работы фонтанов в столице завершится 1 октября

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября. После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов",- сообщил Бирюков журналистам.
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Он подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.
"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами",- рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.
"Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - отметил Петр Бирюков.
Он напомнил, что в настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
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