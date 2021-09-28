https://ria.ru/20210928/energetika-1752142223.html

Брифинг министра энергетики и инфраструктуры ЕЭК Т.Асанбекова

Брифинг министра энергетики и инфраструктуры ЕЭК Т.Асанбекова - РИА Новости, 28.09.2021

Брифинг министра энергетики и инфраструктуры ЕЭК Т.Асанбекова

30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва – Бишкек – Нур-Султан – Ереван с участием министра энергетики и инфраструктуры ЕЭК Темирбека АСАНБЕКОВА.

2021-09-28T12:25

2021-09-28T12:25

2021-09-28T12:25

анонсы

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы представителей СМИ по актуальным темам в сфере энергетики и инфраструктуры на евразийском пространстве.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы