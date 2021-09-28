Брифинг министра энергетики и инфраструктуры ЕЭК Т.Асанбекова
30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва – Бишкек – Нур-Султан – Ереван с участием министра энергетики и инфраструктуры ЕЭК Темирбека АСАНБЕКОВА.
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В ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы представителей СМИ по актуальным темам в сфере энергетики и инфраструктуры на евразийском пространстве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы представителей СМИ по актуальным темам в сфере энергетики и инфраструктуры на евразийском пространстве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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