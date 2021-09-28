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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752184664.html
Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая
Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая - РИА Новости, 28.09.2021
Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая
В Китае появилась третья фондовая биржа, о ее создании в Пекине объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Главная задача Пекинской биржи — помочь развиться малому и РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:02
2021-09-28T16:02
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 28 сент – Проект "Россия-Китай: главное". В Китае появилась третья фондовая биржа, о ее создании в Пекине объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Главная задача Пекинской биржи — помочь развиться малому и среднему бизнесу. Подробностей того, как будет функционировать новая биржа пока немного, но в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая уже заявили, что "взволнованы" новыми перспективами. Что даст китайским предпринимателям новая финансовая площадка и как КНР поддерживает бизнесменов на фоне коронакризиса – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Опора экономикиКитайская экономика по итогам пандемийного года стала единственной, показавшей рост. Несмотря на такой успех, коронавирус нанес серьезный удар китайскому бизнесу, особенно по небольшим фирмам. Политика нулевой терпимости китайских властей к вспышкам COVID-19 приводит к локальным локдаунам. И если сейчас купировать угрозу удается быстро и с минимальными потерями, то в прошлом году многие предприятия серьезно пострадали из-за остановок поставок и отсутствия клиентов.Однако в Пекине нашли способ поддержать малый и средний бизнес. В начале сентября председатель КНР Си Цзиньпин сделал громкое заявление: в стране появится третья фондовая биржа. В отличие от более крупных шанхайской и шэньчжэньской новая пекинская биржа нацелена на финансовую помощь малым и средним предприятиям. МСП — это фирмы со штатом менее 500 сотрудников, которым традиционно сложно конкурировать с более крупными игроками за ссуды в банках. Новая фондовая биржа призвана исправить положение, связав малых и средних предпринимателей с инвесторами.Пекинская биржа сосредоточится на вливании капитала в инновационно-ориентированные компании, которые в свою очередь внесут вклад в развитие стратегических и высокотехнологичных отраслей китайской экономики. МСП важны для китайских властей еще и потому, что помогут стимулировать внутреннее потребление, повысят занятость населения. А конкуренция между малыми и средними предприятиями – критически важна для прогресса в таких сферах как искусственный интеллект, микрочипы, новые источники энергии, уверены в руководстве страны.Значимость малых и средних предприятий для экономики Китая подтверждается цифрами. По некоторым данным, на них приходится до 60% ВВП страны, 70% патентов, и на них работает 80% рабочих в КНР.Российские перспективыОдним из ключевых факторов развития экономических связей между Россией и Китаем в последние годы является именно сотрудничество между малыми и средними предприятиями двух стран. И эта тенденция лишь усилится, ведь оба государства поддерживают МСП, а сфера развивается благодаря новым технологиям и электронной коммерции.Россия, как и Китай стремится помочь малым и средним предприятиям занять свою нишу и активно участвовать в экономической жизни страны, стать важным вкладчиком в ВВП. В 2016 году в России была сформулирована Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Она направлена на повышение занятости в МСП и увеличения ВВП за счет сокращения налогов и бюрократии. Государственные компании намерены увеличить расходы на товары и услуги МСП до пяти триллионов рублей в год (76,9 миллиарда долларов). В соответствии со стратегией президент России Владимир Путин обозначил 2024 год как ориентир для улучшения бизнес-климата для небольших компаний.В 2018 году объем двусторонней торговли России и КНР впервые превысил 100 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем. И одну из главных ролей в достижении этого показателя сыграли частный сектор и МСП с обеих сторон.Согласно исследованию, которое провели специалисты Института экономики и политики имени Е.Т. Гайдара, у российских малых и средних предприятий, которые хотят продавать товары за рубеж через интернет, яркие перспективы. Согласно оценкам, к 2024 году российский рынок электронной коммерции может составить 43 миллиарда долларов.Онлайн-торговля принесла пользу и китайским компаниям, стремящимся расширить взаимодействие с российскими контрагентами. В прошлом году Alibaba создала совместное предприятие с Mail.ru Group, в которое вложила два миллиарда долларов. Новая платформа позволит китайским онлайн-ритейлерам получить доступ к 140 миллионам потенциальных покупателей в России. И это лишь один из проектов, направленных на развитие связей между МСП двух стран. Более тесному сотрудничеству между китайскими и российскими фирмами способствуют такие проекты как Зона трансграничного экономического сотрудничества Хэйлунцзян-Благовещенск.
https://ria.ru/20210723/startapery-1742572586.html
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экономика, китай, россия
16:02 28.09.2021
 

Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая

© AP Photo / Kin CheungЛюди в защитных масках проходят мимо табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Люди в защитных масках проходят мимо табло с котировками ценных бумаг в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сент – Проект "Россия-Китай: главное". В Китае появилась третья фондовая биржа, о ее создании в Пекине объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Главная задача Пекинской биржи — помочь развиться малому и среднему бизнесу. Подробностей того, как будет функционировать новая биржа пока немного, но в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая уже заявили, что "взволнованы" новыми перспективами. Что даст китайским предпринимателям новая финансовая площадка и как КНР поддерживает бизнесменов на фоне коронакризиса – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Опора экономики

Китайская экономика по итогам пандемийного года стала единственной, показавшей рост. Несмотря на такой успех, коронавирус нанес серьезный удар китайскому бизнесу, особенно по небольшим фирмам. Политика нулевой терпимости китайских властей к вспышкам COVID-19 приводит к локальным локдаунам. И если сейчас купировать угрозу удается быстро и с минимальными потерями, то в прошлом году многие предприятия серьезно пострадали из-за остановок поставок и отсутствия клиентов.
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Однако в Пекине нашли способ поддержать малый и средний бизнес. В начале сентября председатель КНР Си Цзиньпин сделал громкое заявление: в стране появится третья фондовая биржа. В отличие от более крупных шанхайской и шэньчжэньской новая пекинская биржа нацелена на финансовую помощь малым и средним предприятиям. МСП — это фирмы со штатом менее 500 сотрудников, которым традиционно сложно конкурировать с более крупными игроками за ссуды в банках. Новая фондовая биржа призвана исправить положение, связав малых и средних предпринимателей с инвесторами.
Пекинская биржа сосредоточится на вливании капитала в инновационно-ориентированные компании, которые в свою очередь внесут вклад в развитие стратегических и высокотехнологичных отраслей китайской экономики. МСП важны для китайских властей еще и потому, что помогут стимулировать внутреннее потребление, повысят занятость населения. А конкуренция между малыми и средними предприятиями – критически важна для прогресса в таких сферах как искусственный интеллект, микрочипы, новые источники энергии, уверены в руководстве страны.
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15 сентября, 11:28Россия-Китай: Главное
Станет ли Китай мировым лидером в искусственном интеллекте
Значимость малых и средних предприятий для экономики Китая подтверждается цифрами. По некоторым данным, на них приходится до 60% ВВП страны, 70% патентов, и на них работает 80% рабочих в КНР.
"Поддержка малых и средних предприятий может стать сильным и долгосрочным стимулом для качественного развития Китая", — подчеркивал важность усилий властей Хэ Вэйвэнь, старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете.

Российские перспективы

Одним из ключевых факторов развития экономических связей между Россией и Китаем в последние годы является именно сотрудничество между малыми и средними предприятиями двух стран. И эта тенденция лишь усилится, ведь оба государства поддерживают МСП, а сфера развивается благодаря новым технологиям и электронной коммерции.
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9 сентября, 10:30Россия-Китай: Главное
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Россия, как и Китай стремится помочь малым и средним предприятиям занять свою нишу и активно участвовать в экономической жизни страны, стать важным вкладчиком в ВВП. В 2016 году в России была сформулирована Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Она направлена на повышение занятости в МСП и увеличения ВВП за счет сокращения налогов и бюрократии. Государственные компании намерены увеличить расходы на товары и услуги МСП до пяти триллионов рублей в год (76,9 миллиарда долларов). В соответствии со стратегией президент России Владимир Путин обозначил 2024 год как ориентир для улучшения бизнес-климата для небольших компаний.
В 2018 году объем двусторонней торговли России и КНР впервые превысил 100 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем. И одну из главных ролей в достижении этого показателя сыграли частный сектор и МСП с обеих сторон.
Согласно исследованию, которое провели специалисты Института экономики и политики имени Е.Т. Гайдара, у российских малых и средних предприятий, которые хотят продавать товары за рубеж через интернет, яркие перспективы. Согласно оценкам, к 2024 году российский рынок электронной коммерции может составить 43 миллиарда долларов.
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В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем
Онлайн-торговля принесла пользу и китайским компаниям, стремящимся расширить взаимодействие с российскими контрагентами. В прошлом году Alibaba создала совместное предприятие с Mail.ru Group, в которое вложила два миллиарда долларов. Новая платформа позволит китайским онлайн-ритейлерам получить доступ к 140 миллионам потенциальных покупателей в России. И это лишь один из проектов, направленных на развитие связей между МСП двух стран. Более тесному сотрудничеству между китайскими и российскими фирмами способствуют такие проекты как Зона трансграничного экономического сотрудничества Хэйлунцзян-Благовещенск.
 
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