https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752184664.html

Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая

Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая - РИА Новости, 28.09.2021

Большая помощь малому бизнесу. Как МСП двигают экономику Китая

В Китае появилась третья фондовая биржа, о ее создании в Пекине объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Главная задача Пекинской биржи — помочь развиться малому и РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:02

2021-09-28T16:02

2021-09-28T16:02

россия-китай: главное

экономика

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737129963_410:550:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d7cddcdef705e27575eb2a2a83cf043.jpg

МОСКВА, 28 сент – Проект "Россия-Китай: главное". В Китае появилась третья фондовая биржа, о ее создании в Пекине объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Главная задача Пекинской биржи — помочь развиться малому и среднему бизнесу. Подробностей того, как будет функционировать новая биржа пока немного, но в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая уже заявили, что "взволнованы" новыми перспективами. Что даст китайским предпринимателям новая финансовая площадка и как КНР поддерживает бизнесменов на фоне коронакризиса – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Опора экономикиКитайская экономика по итогам пандемийного года стала единственной, показавшей рост. Несмотря на такой успех, коронавирус нанес серьезный удар китайскому бизнесу, особенно по небольшим фирмам. Политика нулевой терпимости китайских властей к вспышкам COVID-19 приводит к локальным локдаунам. И если сейчас купировать угрозу удается быстро и с минимальными потерями, то в прошлом году многие предприятия серьезно пострадали из-за остановок поставок и отсутствия клиентов.Однако в Пекине нашли способ поддержать малый и средний бизнес. В начале сентября председатель КНР Си Цзиньпин сделал громкое заявление: в стране появится третья фондовая биржа. В отличие от более крупных шанхайской и шэньчжэньской новая пекинская биржа нацелена на финансовую помощь малым и средним предприятиям. МСП — это фирмы со штатом менее 500 сотрудников, которым традиционно сложно конкурировать с более крупными игроками за ссуды в банках. Новая фондовая биржа призвана исправить положение, связав малых и средних предпринимателей с инвесторами.Пекинская биржа сосредоточится на вливании капитала в инновационно-ориентированные компании, которые в свою очередь внесут вклад в развитие стратегических и высокотехнологичных отраслей китайской экономики. МСП важны для китайских властей еще и потому, что помогут стимулировать внутреннее потребление, повысят занятость населения. А конкуренция между малыми и средними предприятиями – критически важна для прогресса в таких сферах как искусственный интеллект, микрочипы, новые источники энергии, уверены в руководстве страны.Значимость малых и средних предприятий для экономики Китая подтверждается цифрами. По некоторым данным, на них приходится до 60% ВВП страны, 70% патентов, и на них работает 80% рабочих в КНР.Российские перспективыОдним из ключевых факторов развития экономических связей между Россией и Китаем в последние годы является именно сотрудничество между малыми и средними предприятиями двух стран. И эта тенденция лишь усилится, ведь оба государства поддерживают МСП, а сфера развивается благодаря новым технологиям и электронной коммерции.Россия, как и Китай стремится помочь малым и средним предприятиям занять свою нишу и активно участвовать в экономической жизни страны, стать важным вкладчиком в ВВП. В 2016 году в России была сформулирована Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Она направлена на повышение занятости в МСП и увеличения ВВП за счет сокращения налогов и бюрократии. Государственные компании намерены увеличить расходы на товары и услуги МСП до пяти триллионов рублей в год (76,9 миллиарда долларов). В соответствии со стратегией президент России Владимир Путин обозначил 2024 год как ориентир для улучшения бизнес-климата для небольших компаний.В 2018 году объем двусторонней торговли России и КНР впервые превысил 100 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем. И одну из главных ролей в достижении этого показателя сыграли частный сектор и МСП с обеих сторон.Согласно исследованию, которое провели специалисты Института экономики и политики имени Е.Т. Гайдара, у российских малых и средних предприятий, которые хотят продавать товары за рубеж через интернет, яркие перспективы. Согласно оценкам, к 2024 году российский рынок электронной коммерции может составить 43 миллиарда долларов.Онлайн-торговля принесла пользу и китайским компаниям, стремящимся расширить взаимодействие с российскими контрагентами. В прошлом году Alibaba создала совместное предприятие с Mail.ru Group, в которое вложила два миллиарда долларов. Новая платформа позволит китайским онлайн-ритейлерам получить доступ к 140 миллионам потенциальных покупателей в России. И это лишь один из проектов, направленных на развитие связей между МСП двух стран. Более тесному сотрудничеству между китайскими и российскими фирмами способствуют такие проекты как Зона трансграничного экономического сотрудничества Хэйлунцзян-Благовещенск.

https://ria.ru/20210723/startapery-1742572586.html

https://ria.ru/20210915/kitay-1750125424.html

https://ria.ru/20210909/investproekty-1749298290.html

https://ria.ru/20210908/onlayn-torgovlya-1749169329.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, россия