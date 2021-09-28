https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752168309.html

Путин оценил ситуацию в мировой экономике

Путин оценил ситуацию в мировой экономике - РИА Новости, 28.09.2021

Путин оценил ситуацию в мировой экономике

Ситуация в мировой экономике еще турбулентна, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе внимания властей РФ, заявил... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:34

2021-09-28T14:34

2021-09-28T14:40

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике еще турбулентна, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе внимания властей РФ, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751151755.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия