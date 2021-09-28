https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752168309.html
Путин оценил ситуацию в мировой экономике
Путин оценил ситуацию в мировой экономике - РИА Новости, 28.09.2021
Путин оценил ситуацию в мировой экономике
Ситуация в мировой экономике еще турбулентна, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе внимания властей РФ, заявил... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:34
2021-09-28T14:34
2021-09-28T14:40
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике еще турбулентна, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе внимания властей РФ, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751151755.html
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экономика, владимир путин, россия
14:34 28.09.2021 (обновлено: 14:40 28.09.2021)
Путин оценил ситуацию в мировой экономике
Путин назвал ситуацию в мировой экономике турбулентной