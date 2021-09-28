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В МИД Китая призвали Чехию следовать правилам рынка при строительстве АЭС
В МИД Китая призвали Чехию следовать правилам рынка при строительстве АЭС - РИА Новости, 28.09.2021
В МИД Китая призвали Чехию следовать правилам рынка при строительстве АЭС
Китай на фоне ситуации с исключением компаний России и Китая от возможности участия в создании нового блока чешской АЭС "Дукованы" надеется, что Чехия будет... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:27
2021-09-28T10:46
чехия
мид кнр
в мире
китай
милош земан
хуа чуньин
россия
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай на фоне ситуации с исключением компаний России и Китая от возможности участия в создании нового блока чешской АЭС "Дукованы" надеется, что Чехия будет следовать правилам рынка и создаст недискриминационную бизнес-среду, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Надеемся, что Чешская Республика будет строго соблюдать принципы честной конкуренции и рыночной экономики, а также обеспечит открытую, справедливую, прозрачную и недискриминационную бизнес-среду для инвестирования и нормальной работы иностранных компаний в Чехии", - заявила дипломат.Ранее Чешское ТВ сообщило, что президент страны Милош Земан в понедельник подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны). Данный закон предусматривает возможное использование в строительстве блока, а также в последующей его эксплуатации технологии только от тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года, в число которых РФ и КНР не входят.
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чехия, мид кнр, в мире, китай, милош земан, хуа чуньин, россия
10:27 28.09.2021 (обновлено: 10:46 28.09.2021)
 
В МИД Китая призвали Чехию следовать правилам рынка при строительстве АЭС

МИД Китая: надеемся, что Чехия создаст равные условия для желающих строить АЭС "Дукованы"

© AP Photo / Ng Han GuanОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китай на фоне ситуации с исключением компаний России и Китая от возможности участия в создании нового блока чешской АЭС "Дукованы" надеется, что Чехия будет следовать правилам рынка и создаст недискриминационную бизнес-среду, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Надеемся, что Чешская Республика будет строго соблюдать принципы честной конкуренции и рыночной экономики, а также обеспечит открытую, справедливую, прозрачную и недискриминационную бизнес-среду для инвестирования и нормальной работы иностранных компаний в Чехии", - заявила дипломат.
Ранее Чешское ТВ сообщило, что президент страны Милош Земан в понедельник подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны). Данный закон предусматривает возможное использование в строительстве блока, а также в последующей его эксплуатации технологии только от тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года, в число которых РФ и КНР не входят.
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ЧехияМИД КНРВ миреКитайМилош ЗеманХуа ЧуньинРоссия
 
 
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