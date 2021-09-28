https://ria.ru/20210928/drevesina-1752140949.html
ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины
ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины - РИА Новости, 28.09.2021
ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины
Совместные проверки прокуроров и различных органов власти помогли на 35% снизить объем нелегальных заготовок древесины в России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:19
2021-09-28T12:19
2021-09-28T12:22
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совместные проверки прокуроров и различных органов власти помогли на 35% снизить объем нелегальных заготовок древесины в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.В Генпрокуратуре отметили, что, в целом, в первом полугодии органы прокуратуры выявили 29,8 тысячи нарушений лесного законодательства, для устранения которых внесено 8 тысяч представлений, в суды направлено 2 тысячи заявлений, опротестовано 1,2 тысячи незаконных правовых актов.Кроме того, на основании требований и постановлений прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 6,6 тысячи человек, возбуждено 614 уголовных дел.Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород."С учетом принятого президентом РФ решения об установлении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород прокурорам поручено усилить надзор за исполнением законов в целях недопущения интенсификации нелегальной заготовки и контрабанды древесины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Сейчас территориальными и специализированными прокурорами созданы постоянно действующие межведомственные рабочие группы, в рамках которых проводятся проверочные мероприятия, обсуждаются проблемные вопросы правоприменительной практики, методики проверок."В большинстве регионов с целью повышения качества и результативности расследования уголовных дел по инициативе прокуроров в органах внутренних дел сформированы следственно-оперативные группы по борьбе с преступностью в лесной сфере, результаты их работы заслушиваются в рамках межведомственных оперативных совещаний и рабочих групп", - уточняется в сообщении.Наиболее активно такая работа ведется в регионах Сибири и Дальнего Востока, где ежегодно фиксируются значительные масштабы нелегальной заготовки древесины.
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происшествия, генеральная прокуратура рф, россия
12:19 28.09.2021 (обновлено: 12:22 28.09.2021)
ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины
В России за полгода удалось снизить на треть объем нелегальных заготовок древесины
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совместные проверки прокуроров и различных органов власти помогли на 35% снизить объем нелегальных заготовок древесины в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.
"Проведенные совместно с иными органами государственной власти проверки способствовали снижению уровня нелегальной заготовки древесины (по данным космомониторинга, за 6 месяцев текущего года число таких случаев уменьшилось на 8,8%, объем – на 35%), зарегистрировано на 15% меньше преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений (всего 4,7 тысячи), и на 44% – с уничтожением и повреждением лесных насаждений (235)", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре
отметили, что, в целом, в первом полугодии органы прокуратуры выявили 29,8 тысячи нарушений лесного законодательства, для устранения которых внесено 8 тысяч представлений, в суды направлено 2 тысячи заявлений, опротестовано 1,2 тысячи незаконных правовых актов.
Кроме того, на основании требований и постановлений прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 6,6 тысячи человек, возбуждено 614 уголовных дел.
Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород.
"С учетом принятого президентом РФ решения об установлении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород прокурорам поручено усилить надзор за исполнением законов в целях недопущения интенсификации нелегальной заготовки и контрабанды древесины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Сейчас территориальными и специализированными прокурорами созданы постоянно действующие межведомственные рабочие группы, в рамках которых проводятся проверочные мероприятия, обсуждаются проблемные вопросы правоприменительной практики, методики проверок.
"В большинстве регионов с целью повышения качества и результативности расследования уголовных дел по инициативе прокуроров в органах внутренних дел сформированы следственно-оперативные группы по борьбе с преступностью в лесной сфере, результаты их работы заслушиваются в рамках межведомственных оперативных совещаний и рабочих групп", - уточняется в сообщении.
Наиболее активно такая работа ведется в регионах Сибири и Дальнего Востока, где ежегодно фиксируются значительные масштабы нелегальной заготовки древесины.