https://ria.ru/20210928/drevesina-1752140949.html

ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины

ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины - РИА Новости, 28.09.2021

ГП сообщила о снижении на треть объема нелегальных заготовок древесины

Совместные проверки прокуроров и различных органов власти помогли на 35% снизить объем нелегальных заготовок древесины в России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:19

2021-09-28T12:19

2021-09-28T12:22

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совместные проверки прокуроров и различных органов власти помогли на 35% снизить объем нелегальных заготовок древесины в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.В Генпрокуратуре отметили, что, в целом, в первом полугодии органы прокуратуры выявили 29,8 тысячи нарушений лесного законодательства, для устранения которых внесено 8 тысяч представлений, в суды направлено 2 тысячи заявлений, опротестовано 1,2 тысячи незаконных правовых актов.Кроме того, на основании требований и постановлений прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 6,6 тысячи человек, возбуждено 614 уголовных дел.Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород."С учетом принятого президентом РФ решения об установлении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород прокурорам поручено усилить надзор за исполнением законов в целях недопущения интенсификации нелегальной заготовки и контрабанды древесины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Сейчас территориальными и специализированными прокурорами созданы постоянно действующие межведомственные рабочие группы, в рамках которых проводятся проверочные мероприятия, обсуждаются проблемные вопросы правоприменительной практики, методики проверок."В большинстве регионов с целью повышения качества и результативности расследования уголовных дел по инициативе прокуроров в органах внутренних дел сформированы следственно-оперативные группы по борьбе с преступностью в лесной сфере, результаты их работы заслушиваются в рамках межведомственных оперативных совещаний и рабочих групп", - уточняется в сообщении.Наиболее активно такая работа ведется в регионах Сибири и Дальнего Востока, где ежегодно фиксируются значительные масштабы нелегальной заготовки древесины.

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, генеральная прокуратура рф, россия