Донецк предложил Раде и парламентам ДНР и ЛНР принять план по Донбассу
Донецк предложил принять план по Донбассу не только в Раде, но и в парламентах ДНР и ЛНР
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник было предложено утвердить "дорожную карту" по урегулированию конфликта постановлением не только Верховной рады Украины, но и Народных советов ДНР и ЛНР.
Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. На среду запланирована видеоконференция контактной группы.
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"С целью выведения переговорного процесса по политическим вопросам из тупика мы усовершенствовали и направили проект "дорожной карты" в адрес ОБСЕ для распространения среди всех участников переговоров. По неизвестной нам причине украинская сторона не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, в своем проекте ДНР предлагает не увязывать согласование вопросов безопасности с подготовкой "дорожной карты".
"Второе предложение предусматривает принятие постановления по утверждению "дорожной карты" не только Верховной радой Украины, но и Народными советами республик, так как жители Донбасса должны демократически участвовать в судьбоносных решениях касательно наших территорий. Тем не менее, украинская сторона еще с самого начала решила саботировать заседание, не предоставив позиций ни по одному из наших предложений", - заявила Михайлова.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.