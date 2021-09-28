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https://ria.ru/20210928/donbass-1752198068.html
Донецк предложил Раде и парламентам ДНР и ЛНР принять план по Донбассу
Донецк предложил Раде и парламентам ДНР и ЛНР принять план по Донбассу - РИА Новости, 28.09.2021
Донецк предложил Раде и парламентам ДНР и ЛНР принять план по Донбассу
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник было... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:15
2021-09-28T17:15
киев
верховная рада украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник было предложено утвердить "дорожную карту" по урегулированию конфликта постановлением не только Верховной рады Украины, но и Народных советов ДНР и ЛНР.Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. На среду запланирована видеоконференция контактной группы."С целью выведения переговорного процесса по политическим вопросам из тупика мы усовершенствовали и направили проект "дорожной карты" в адрес ОБСЕ для распространения среди всех участников переговоров. По неизвестной нам причине украинская сторона не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.По ее словам, в своем проекте ДНР предлагает не увязывать согласование вопросов безопасности с подготовкой "дорожной карты"."Второе предложение предусматривает принятие постановления по утверждению "дорожной карты" не только Верховной радой Украины, но и Народными советами республик, так как жители Донбасса должны демократически участвовать в судьбоносных решениях касательно наших территорий. Тем не менее, украинская сторона еще с самого начала решила саботировать заседание, не предоставив позиций ни по одному из наших предложений", - заявила Михайлова.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210927/konflikt-1752088945.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/donbass-1752033527.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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киев, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
17:15 28.09.2021
 
Донецк предложил Раде и парламентам ДНР и ЛНР принять план по Донбассу

Донецк предложил принять план по Донбассу не только в Раде, но и в парламентах ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник было предложено утвердить "дорожную карту" по урегулированию конфликта постановлением не только Верховной рады Украины, но и Народных советов ДНР и ЛНР.
Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. На среду запланирована видеоконференция контактной группы.
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27 сентября, 23:17
Киев заявил, что категорически против замораживания конфликта в Донбассе
"С целью выведения переговорного процесса по политическим вопросам из тупика мы усовершенствовали и направили проект "дорожной карты" в адрес ОБСЕ для распространения среди всех участников переговоров. По неизвестной нам причине украинская сторона не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, в своем проекте ДНР предлагает не увязывать согласование вопросов безопасности с подготовкой "дорожной карты".
"Второе предложение предусматривает принятие постановления по утверждению "дорожной карты" не только Верховной радой Украины, но и Народными советами республик, так как жители Донбасса должны демократически участвовать в судьбоносных решениях касательно наших территорий. Тем не менее, украинская сторона еще с самого начала решила саботировать заседание, не предоставив позиций ни по одному из наших предложений", - заявила Михайлова.
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Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
 
КиевВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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