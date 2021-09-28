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Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет - РИА Новости, 28.09.2021
Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
Каждый третий российский эндокринолог считает, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет, следует из исследования профессионального сообщества РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T04:11
2021-09-28T04:11
2021-09-28T04:11
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каждый третий российский эндокринолог считает, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет, следует из исследования профессионального сообщества специалистов в сфере здравоохранения "Врачи РФ" и одного из крупнейших производителей пищевой промышленности в России группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на опросе 1038 врачей-эндокринологов."Почти треть российских эндокринологов (29%) считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет... Почти половина (48%) опрошенных верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания "без сахара", - говорится в сообщении.Кроме того, абсолютное большинство врачей (83%) отметили, что выпечка (кексы, печенье, хлеб) и сладости ускоряют развитие сахарного диабета, 73% респондентов считают, что риск возникновения данного заболевания повышает употребление трансжиров (маргарин, кондитерский жир, фастфуд), а больше половины (53%) опрошенных врачей назвали первопричиной диабета злоупотребление алкоголем."Среди самых эффективных мер борьбы с сахарным диабетом на сегодняшний день врачи выделяют: низкоуглеводную диету (78%), полный отказ от алкоголя (58%) и употребления продуктов "без сахара" (47%). Участники опроса в целом выбрали позицию исключения или замены сахара в пище: 68% врачей считают, что только это поможет россиянам избежать развития сахарного диабета второго типа", - добавили эксперты.Более 35% врачей, участвующих в опросе, также отметили, что в последнее время на полках магазинов появилось больше продуктов с содержанием сахарозаменителей, - чаще всего специалисты (83% респондентов) встречают продукты с высокоинтенсивными синтетическими заменителями (аспартам, сукралоза, ацесульфам), 79% слышали о растительном гликозиде (стевиозид), каждый десятый знаком с разработками сладких белков (браззеин, монеллин, тауматин)."Сегодня производители продуктов питания ищут новые решения, используя разработки в области биотехнологий, которые позволят потребителю не только поддерживать оптимальный вес и, как следствие, заботиться о здоровье, но и дадут возможность не лишать людей удовольствия, связанного с употреблением сладкого", - прокомментировал советник по инновациям "Эфко" Андрей Зюзин.
https://ria.ru/20210927/kontrol-1751924013.html
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общество, здоровье - общество
Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
Исследование "Врачи РФ" и "Эфко": российские ученые победят сахарный диабет через 10 лет
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каждый третий российский эндокринолог считает, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет, следует из исследования профессионального сообщества специалистов в сфере здравоохранения "Врачи РФ" и одного из крупнейших производителей пищевой промышленности в России группы компаний "Эфко", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на опросе 1038 врачей-эндокринологов.
"Почти треть российских эндокринологов (29%) считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет... Почти половина (48%) опрошенных верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания "без сахара", - говорится в сообщении.
Кроме того, абсолютное большинство врачей (83%) отметили, что выпечка (кексы, печенье, хлеб) и сладости ускоряют развитие сахарного диабета, 73% респондентов считают, что риск возникновения данного заболевания повышает употребление трансжиров (маргарин, кондитерский жир, фастфуд), а больше половины (53%) опрошенных врачей назвали первопричиной диабета злоупотребление алкоголем.
"Среди самых эффективных мер борьбы с сахарным диабетом на сегодняшний день врачи выделяют: низкоуглеводную диету (78%), полный отказ от алкоголя (58%) и употребления продуктов "без сахара" (47%). Участники опроса в целом выбрали позицию исключения или замены сахара в пище: 68% врачей считают, что только это поможет россиянам избежать развития сахарного диабета второго типа", - добавили эксперты.
Более 35% врачей, участвующих в опросе, также отметили, что в последнее время на полках магазинов появилось больше продуктов с содержанием сахарозаменителей, - чаще всего специалисты (83% респондентов) встречают продукты с высокоинтенсивными синтетическими заменителями (аспартам, сукралоза, ацесульфам), 79% слышали о растительном гликозиде (стевиозид), каждый десятый знаком с разработками сладких белков (браззеин, монеллин, тауматин).
"Сегодня производители продуктов питания ищут новые решения, используя разработки в области биотехнологий, которые позволят потребителю не только поддерживать оптимальный вес и, как следствие, заботиться о здоровье, но и дадут возможность не лишать людей удовольствия, связанного с употреблением сладкого", - прокомментировал советник по инновациям "Эфко" Андрей Зюзин.