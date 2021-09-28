https://ria.ru/20210928/demografiya-1752213526.html

Тамбовщина в этом году на нацпроект "Демография" потратит 4,6 млрд рублей

Тамбовщина в этом году на нацпроект "Демография" потратит 4,6 млрд рублей - РИА Новости, 28.09.2021

Тамбовщина в этом году на нацпроект "Демография" потратит 4,6 млрд рублей

В Тамбовской области в 2021 году на реализацию нацпроекта "Демография" предусмотрено 4,6 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей выделят на меры поддержки РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:36

2021-09-28T18:36

2021-09-28T18:36

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ТАМБОВ, 28 сен — РИА Новости. В Тамбовской области в 2021 году на реализацию нацпроекта "Демография" предусмотрено 4,6 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей выделят на меры поддержки семей с детьми, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, "Демография" - один из самых масштабных нацпроектов, по которому, в частности, получают поддержку семьи при рождении ребенка. Он содействует занятости населения и укреплению общественного здоровья, совершенствованию спортивной инфраструктуры и поддержке жителей старшего поколения."В регионе в рамках реализации региональных проектов "Старшее поколение", "Содействие занятости" и "Спорт – норма жизни" ведется строительство и реконструкция соцобъектов. На эти цели в 2021 году предусмотрено 700 миллионов рублей. Средства направлены на завершение строительства социального МФЦ и Геронтологического центра в Тамбове, возведение двух детских садов, бассейна в Котовске и физкультурно–оздоровительного комплекса в Мичуринске. Кроме того, в регионе ведется масштабная работа по повышению эффективности службы занятости", - сказал представитель пресс-службы.По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, все мероприятия нацпроекта "Демография" в этом году выполняются своевременно и в полном объеме."Кассовое освоение денежных средств сейчас составляет 75 процентов. По этому показателю Тамбовская область занимает пятое место среди регионов Центрального федерального округа", - приводит пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20210916/reyting-1750398146.html

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тамбов, котовск, тамбовская область, александр никитин