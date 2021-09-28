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Дейв Батиста раскрыл подробности того, как Дэниел Крейг сломал ему нос

Дейв Батиста раскрыл подробности того, как Дэниел Крейг сломал ему нос - РИА Новости, 28.09.2021

Дейв Батиста раскрыл подробности того, как Дэниел Крейг сломал ему нос

Дейв Батиста раскрыл подробности того, как Дэниел Крейг сломал ему нос, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:52

2021-09-28T18:52

2021-09-28T18:53

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дейв Батиста раскрыл подробности того, как Дэниел Крейг сломал ему нос, сообщает Screen Rant. О произошедшем недавно инциденте рассказал сам исполнитель роли Бонда. По словам актера, он нанес злополучный удар коллеге на съемках фильма "007: Спектр" (2015). "Он большой парень, профессиональный рестлер. С ним не стоит связываться. А я ударил его и сразу же услышал характерный звук — хруст в его носу. Я закричал: "О, Боже, нет!". И убежал с площадки, потому что думал, что он даст мне сдачи. А он оказался таким милым", — признавался Крейг. Батиста настаивает на том, что его напарник не точно передал историю. По его версии, никуда Крейг не прятался. Он действительно закричал, но остался на месте. Более того, он обнял рестлера и извинился. Батиста настаивает, что они еще и посмеялись над случившемся. И быстро вернулись к съемкам. 25-м фильм бондианы выйдет 7 октября в российский прокат — "Не время умирать". В этой картине Крейг воплотит образ агента 007 в пятый и последний раз.

https://ria.ru/20210921/bond-1751139641.html

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дэниел крейг, джеймс бонд, новости культуры, кино и сериалы