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На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ
На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2021
На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ
Более 500 мигрантов прибыли в понедельник вечером на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:45
2021-09-28T01:45
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РИМ, 28 сен - РИА Новости. Более 500 мигрантов прибыли в понедельник вечером на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24.По информации мэра города Лампедуза Тото Мартелло, старое рыболовное судно, на борту которого находились беженцы из стран Азии и Африки, по всей видимости прибыло к итальянским берегам из Ливии. "В настоящее время проводятся все предусмотренные в таких случаях процедуры, начиная с оказания людям первой помощи и санитарного контроля", - заявил он журналистам.Судно с мигрантами сопроводили в порт Лампедузы представители финансовой гвардии Италии. По данным правоохранителей, на его борту находились беженцы из Сирии, Марокко, Бангладеш и Египта, в числе прибывших – женщины и дети.Ранее в понедельник на Лампедузу прибыли еще пять лодок и судов, которые в общей сложности доставили на остров 118 мигрантов.В настоящее время в центре временного содержания мигрантов на острове находятся 330 человек, тогда как он рассчитан на прием всего 250 беженцев.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.По данным МВД Италии, с 1 января по 27 сентября на Апеннины по морю прибыли уже около 45 тысяч мигрантов. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
https://ria.ru/20210630/lampeduza-1739174558.html
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в мире, италия, азия, мвд италии, ближний восток
01:45 28.09.2021
 
На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ

RaiNews24 сообщил, что на остров Лампедуза прибыли более 500 беженцев из Азии и Африки

© Fotolia / Luca PareschiИтальянский остров Лампедуза близ Сицилии
Итальянский остров Лампедуза близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Fotolia / Luca Pareschi
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РИМ, 28 сен - РИА Новости. Более 500 мигрантов прибыли в понедельник вечером на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
По информации мэра города Лампедуза Тото Мартелло, старое рыболовное судно, на борту которого находились беженцы из стран Азии и Африки, по всей видимости прибыло к итальянским берегам из Ливии. "В настоящее время проводятся все предусмотренные в таких случаях процедуры, начиная с оказания людям первой помощи и санитарного контроля", - заявил он журналистам.
Судно с мигрантами сопроводили в порт Лампедузы представители финансовой гвардии Италии. По данным правоохранителей, на его борту находились беженцы из Сирии, Марокко, Бангладеш и Египта, в числе прибывших – женщины и дети.
Ранее в понедельник на Лампедузу прибыли еще пять лодок и судов, которые в общей сложности доставили на остров 118 мигрантов.
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Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек
В настоящее время в центре временного содержания мигрантов на острове находятся 330 человек, тогда как он рассчитан на прием всего 250 беженцев.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
По данным МВД Италии, с 1 января по 27 сентября на Апеннины по морю прибыли уже около 45 тысяч мигрантов. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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