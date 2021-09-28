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На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ

На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2021

На итальянский остров Лампедуза прибыли более 500 мигрантов, сообщили СМИ

Более 500 мигрантов прибыли в понедельник вечером на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T01:45

2021-09-28T01:45

2021-09-28T01:45

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РИМ, 28 сен - РИА Новости. Более 500 мигрантов прибыли в понедельник вечером на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24.По информации мэра города Лампедуза Тото Мартелло, старое рыболовное судно, на борту которого находились беженцы из стран Азии и Африки, по всей видимости прибыло к итальянским берегам из Ливии. "В настоящее время проводятся все предусмотренные в таких случаях процедуры, начиная с оказания людям первой помощи и санитарного контроля", - заявил он журналистам.Судно с мигрантами сопроводили в порт Лампедузы представители финансовой гвардии Италии. По данным правоохранителей, на его борту находились беженцы из Сирии, Марокко, Бангладеш и Египта, в числе прибывших – женщины и дети.Ранее в понедельник на Лампедузу прибыли еще пять лодок и судов, которые в общей сложности доставили на остров 118 мигрантов.В настоящее время в центре временного содержания мигрантов на острове находятся 330 человек, тогда как он рассчитан на прием всего 250 беженцев.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.По данным МВД Италии, с 1 января по 27 сентября на Апеннины по морю прибыли уже около 45 тысяч мигрантов. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

https://ria.ru/20210630/lampeduza-1739174558.html

https://ria.ru/20210721/italiya-1742204827.html

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в мире, италия, азия, мвд италии, ближний восток