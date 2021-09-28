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Глава Пентагона посетил базу, где разместили афганских беженцев
Глава Пентагона посетил базу, где разместили афганских беженцев - РИА Новости, 28.09.2021
Глава Пентагона посетил базу, где разместили афганских беженцев
Министр обороны США Ллойд Остин посетил военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, где размещены вывезенные из Афганистана экс-сотрудники американских... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:30
2021-09-28T01:30
в мире
сша
нью-джерси
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин посетил военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, где размещены вывезенные из Афганистана экс-сотрудники американских военных, сообщил Пентагон.Остин поблагодарил военных за размещение афганцев, сообщил Пентагон, не приводя подробностей. Встречался ли Остин с афганскими гражданами, не сообщается.Перед окончательным выводом войск США вывезли из Афганистана тысячи афганцев, которые сотрудничали с ними, хотя многих вывезти не удалось. Некоторые из них размещены на военных базах в США, другие - за рубежом.
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в мире, сша, нью-джерси, министерство обороны сша, ллойд остин
01:30 28.09.2021
 
Глава Пентагона посетил базу, где разместили афганских беженцев

Глава Пентагона Остин посетил военную базу в Нью-Джерси, где разместили афганских беженцев

© AP Photo / David GoldmanАфганский беженец гуляет с ребенком на территории военной базы в США
Афганский беженец гуляет с ребенком на территории военной базы в США - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / David Goldman
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин посетил военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, где размещены вывезенные из Афганистана экс-сотрудники американских военных, сообщил Пентагон.
Остин поблагодарил военных за размещение афганцев, сообщил Пентагон, не приводя подробностей. Встречался ли Остин с афганскими гражданами, не сообщается.
Перед окончательным выводом войск США вывезли из Афганистана тысячи афганцев, которые сотрудничали с ними, хотя многих вывезти не удалось. Некоторые из них размещены на военных базах в США, другие - за рубежом.
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В миреСШАНью-ДжерсиМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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