https://ria.ru/20210928/beshenstvo-1752162912.html

В Подмосковье сокращается количество случаев бешенства животных

В Подмосковье сокращается количество случаев бешенства животных - РИА Новости, 28.09.2021

В Подмосковье сокращается количество случаев бешенства животных

На 75% уменьшилось количество случаев бешенства животных в Подмосковье с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:58

2021-09-28T13:58

2021-09-28T13:58

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На 75% уменьшилось количество случаев бешенства животных в Подмосковье с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.28 сентября в России отмечается День борьбы с бешенством.Бешенство является болезнью, которая передается от животных людям при укусах или царапинах. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные, отметила пресс-служба.Он добавил, что в настоящее время в Московской области реализуется инновационная система профилактики бешенства. Две трети доз из запланированной вакцины раскладывается посредством малой авиации. Также реализуется программа "Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" на территории муниципальных районов области в отношении безнадзорных животных. В очагах осуществляется дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных с целью разрыва эпизоотической цепи распространения бешенства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/podmoskove-1740507438.html

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животные, московская область (подмосковье), здоровье - общество, домашние животные, дикие животные