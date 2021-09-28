В Подмосковье сокращается количество случаев бешенства животных
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На 75% уменьшилось количество случаев бешенства животных в Подмосковье с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
28 сентября в России отмечается День борьбы с бешенством.
"В текущем году зарегистрировано 17 случаев бешенства животных в девяти муниципальных образованиях региона. Это на 75% меньше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 67 случаев бешенства животных в 21 муниципальном образовании", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Московской области Сергея Воскресенского.
Бешенство является болезнью, которая передается от животных людям при укусах или царапинах. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные, отметила пресс-служба.
"В Подмосковье объем капиталовложений в вакцинацию собак, мониторинг заболеваемости и работа систем ветеринарных клиник организованы на высоком уровне. На сегодня в местах обитания диких плотоядных животных разложено более 800 тысяч доз оральной вакцины. Также провакцинировано порядка 390 тысяч мелких домашних животных и 65 тысяч сельскохозяйственных животных", - подчеркнул Воскресенский.
Он добавил, что в настоящее время в Московской области реализуется инновационная система профилактики бешенства. Две трети доз из запланированной вакцины раскладывается посредством малой авиации. Также реализуется программа "Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" на территории муниципальных районов области в отношении безнадзорных животных. В очагах осуществляется дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных с целью разрыва эпизоотической цепи распространения бешенства.