Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/belorussiya-1752239858.html
Задержана жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
СК Белоруссии сообщил, что жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T23:42
2021-09-29T05:13
в мире
белоруссия
кгб белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752232152_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cf2360192f4a074c409dd867b2b36961.jpg
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии.Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело.Следствием предварительно установлено, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.В ответ на вооруженное сопротивление мужчина был ликвидирован, говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". В СК подчеркнули, что у погибшего сотрудника КГБ, 1990 года рождения, остались жена и ребенок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/belarus-1752235870.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем.
2021-09-28T23:42
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752232152_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_68ac66ce3267a38c096f85ad847fc62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, кгб белоруссии
23:42 28.09.2021 (обновлено: 05:13 29.09.2021)
 
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

СК Белоруссии задержал супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

Читать ria.ru в
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело.
"Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ", - цитирует агентство Белта сообщение СК.
Следствием предварительно установлено, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
"На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - рассказали в СК.
В ответ на вооруженное сопротивление мужчина был ликвидирован, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". В СК подчеркнули, что у погибшего сотрудника КГБ, 1990 года рождения, остались жена и ребенок.
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии во время спецоперации. Кадр оперативной съемки
Вчера, 22:19В мире
Опубликовано видео момента убийства сотрудника КГБ Белоруссии
 
В миреБелоруссияКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
00:59Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов
Лента новостейМолния