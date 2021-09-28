23:42 28.09.2021 (обновлено: 05:13 29.09.2021)
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
СК Белоруссии задержал супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело.
"Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ", - цитирует агентство Белта сообщение СК.
Следствием предварительно установлено, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
"На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - рассказали в СК.
В ответ на вооруженное сопротивление мужчина был ликвидирован, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". В СК подчеркнули, что у погибшего сотрудника КГБ, 1990 года рождения, остались жена и ребенок.