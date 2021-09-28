https://ria.ru/20210928/belorussiya-1752239858.html

Задержана жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021

В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

СК Белоруссии сообщил, что жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-28T23:42

2021-09-28T23:42

2021-09-29T05:13

в мире

белоруссия

кгб белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752232152_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cf2360192f4a074c409dd867b2b36961.jpg

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии.Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело.Следствием предварительно установлено, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.В ответ на вооруженное сопротивление мужчина был ликвидирован, говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". В СК подчеркнули, что у погибшего сотрудника КГБ, 1990 года рождения, остались жена и ребенок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/belarus-1752235870.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем. 2021-09-28T23:42 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, кгб белоруссии