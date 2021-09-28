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В Пентагоне рассказали, почему отказались от авиабазы в Баграме
В Пентагоне рассказали, почему отказались от авиабазы в Баграме - РИА Новости, 28.09.2021
В Пентагоне рассказали, почему отказались от авиабазы в Баграме
Американские военные еще весной начали подготовку эвакуации многих тысяч гражданских лиц из Афганистана – самого крупного воздушного моста в истории США,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:04
2021-09-28T17:40
в мире
сша
министерство обороны сша
афганистан
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Американские военные еще весной начали подготовку эвакуации многих тысяч гражданских лиц из Афганистана – самого крупного воздушного моста в истории США, реальный размах которого превзошел ожидания, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.В последние недели пребывания в Афганистане американские военные и их союзники вывезли из страны более 120 тысяч человек."Мы начали обдумывать возможности эвакуации нон-комбатантов еще весной. К концу апреля... штабисты подготовили набор эвакуационных сценариев", - сказал Остин на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.К моменту, когда об операции было объявлено официально, в аэропорту Кабула уже находились передовые части морской пехоты, которые должны были обеспечивать вывоз гражданских лиц. "Мы планировали вывезти от 70 до 80 тысяч человек, они эвакуировали более 124 тысяч", - сказал Остин.Он также объяснил, почему военные не стали использовать для эвакуации и потенциальных контртеррористических операций крупную авиабазу "Баграм" и сфокусировались на гражданском аэропорте Кабула. Баграм, по словам Остина, находился слишком далеко от столицы, а его охрана требовала не менее 5 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20210924/pentagon-1751725258.html
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, афганистан, ллойд остин
17:04 28.09.2021 (обновлено: 17:40 28.09.2021)
 
В Пентагоне рассказали, почему отказались от авиабазы в Баграме

Шеф Пентагона Остин: авиабаза Баграм слишком далека от Кабула и требует большую охрану

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Американские военные еще весной начали подготовку эвакуации многих тысяч гражданских лиц из Афганистана – самого крупного воздушного моста в истории США, реальный размах которого превзошел ожидания, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
В последние недели пребывания в Афганистане американские военные и их союзники вывезли из страны более 120 тысяч человек.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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"Мы начали обдумывать возможности эвакуации нон-комбатантов еще весной. К концу апреля... штабисты подготовили набор эвакуационных сценариев", - сказал Остин на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.
К моменту, когда об операции было объявлено официально, в аэропорту Кабула уже находились передовые части морской пехоты, которые должны были обеспечивать вывоз гражданских лиц. "Мы планировали вывезти от 70 до 80 тысяч человек, они эвакуировали более 124 тысяч", - сказал Остин.
Он также объяснил, почему военные не стали использовать для эвакуации и потенциальных контртеррористических операций крупную авиабазу "Баграм" и сфокусировались на гражданском аэропорте Кабула. Баграм, по словам Остина, находился слишком далеко от столицы, а его охрана требовала не менее 5 тысяч военнослужащих.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреСШАМинистерство обороны СШААфганистанЛлойд Остин
 
 
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