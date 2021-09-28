17:04 28.09.2021 (обновлено: 17:40 28.09.2021)
В Пентагоне рассказали, почему отказались от авиабазы в Баграме
Шеф Пентагона Остин: авиабаза Баграм слишком далека от Кабула и требует большую охрану
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Американские военные еще весной начали подготовку эвакуации многих тысяч гражданских лиц из Афганистана – самого крупного воздушного моста в истории США, реальный размах которого превзошел ожидания, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
В последние недели пребывания в Афганистане американские военные и их союзники вывезли из страны более 120 тысяч человек.
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"Мы начали обдумывать возможности эвакуации нон-комбатантов еще весной. К концу апреля... штабисты подготовили набор эвакуационных сценариев", - сказал Остин на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.
К моменту, когда об операции было объявлено официально, в аэропорту Кабула уже находились передовые части морской пехоты, которые должны были обеспечивать вывоз гражданских лиц. "Мы планировали вывезти от 70 до 80 тысяч человек, они эвакуировали более 124 тысяч", - сказал Остин.
Он также объяснил, почему военные не стали использовать для эвакуации и потенциальных контртеррористических операций крупную авиабазу "Баграм" и сфокусировались на гражданском аэропорте Кабула. Баграм, по словам Остина, находился слишком далеко от столицы, а его охрана требовала не менее 5 тысяч военнослужащих.