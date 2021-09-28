https://ria.ru/20210928/aukus-1752190801.html

Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным

Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным - РИА Новости, 28.09.2021

Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным

Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:34

2021-09-28T16:34

2021-09-28T16:34

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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В любом случае "инновационный" подход AUKUS к подводным лодкам очень рискованный. Он усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к тому, чтобы посматривать атомные подводные лодки. Я не думаю, что планы AUKUS хорошо продуманы", - написал Ульянов в Twitter.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

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россия

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в мире, сша, великобритания, мид франции‎, михаил ульянов, россия