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Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным
Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным - РИА Новости, 28.09.2021
Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным
Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:34
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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В любом случае "инновационный" подход AUKUS к подводным лодкам очень рискованный. Он усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к тому, чтобы посматривать атомные подводные лодки. Я не думаю, что планы AUKUS хорошо продуманы", - написал Ульянов в Twitter.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
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в мире, сша, великобритания, мид франции, михаил ульянов, россия
Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным
Постпред России в Вене Ульянов назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным