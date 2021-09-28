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Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным
Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным - РИА Новости, 28.09.2021
Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным
Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:34
2021-09-28T16:34
в мире
сша
великобритания
мид франции‎
михаил ульянов
россия
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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В любом случае "инновационный" подход AUKUS к подводным лодкам очень рискованный. Он усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к тому, чтобы посматривать атомные подводные лодки. Я не думаю, что планы AUKUS хорошо продуманы", - написал Ульянов в Twitter.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
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в мире, сша, великобритания, мид франции‎, михаил ульянов, россия
16:34 28.09.2021
 
Постпред России назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным

Постпред России в Вене Ульянов назвал подход AUKUS к атомным подлодкам рискованным

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Партнерство AUKUS усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к приобретению атомных подводных лодок, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В любом случае "инновационный" подход AUKUS к подводным лодкам очень рискованный. Он усилит напряженность в регионе и подтолкнет ряд государств к тому, чтобы посматривать атомные подводные лодки. Я не думаю, что планы AUKUS хорошо продуманы", - написал Ульянов в Twitter.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
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