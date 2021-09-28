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Умер участник "Голоса" Николай Арутюнов
Умер участник "Голоса" певец Николай Арутюнов - РИА Новости, 28.09.2021
Умер участник "Голоса" певец Николай Арутюнов
Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер в возрасте 63 лет, сообщила РБК представитель сына музыканта. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:11
2021-09-28T17:11
2021-09-28T17:32
культура
общество
шоу "голос"
николай арутюнов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер в возрасте 63 лет, сообщила РБК представитель сына музыканта.Причина смерти не уточняется.Арутюнов был поклонником блюза и рока, сам основал несколько коллективов. Стал первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.Также певец участвовал в проектах "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка".Помимо прочего, Арутюнов был ведущим авторской передачи на радиостанции "Финам FM".
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общество, шоу "голос", николай арутюнов
17:11 28.09.2021 (обновлено: 17:32 28.09.2021)
Умер участник "Голоса" певец Николай Арутюнов
Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер на 64-м году жизни