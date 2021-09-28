https://ria.ru/20210928/arutyunov-1752195446.html

Умер участник "Голоса" Николай Арутюнов

Умер участник "Голоса" певец Николай Арутюнов - РИА Новости, 28.09.2021

Умер участник "Голоса" певец Николай Арутюнов

Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер в возрасте 63 лет, сообщила РБК представитель сына музыканта. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:11

2021-09-28T17:11

2021-09-28T17:32

культура

общество

шоу "голос"

николай арутюнов

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер в возрасте 63 лет, сообщила РБК представитель сына музыканта.Причина смерти не уточняется.Арутюнов был поклонником блюза и рока, сам основал несколько коллективов. Стал первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.Также певец участвовал в проектах "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка".Помимо прочего, Арутюнов был ведущим авторской передачи на радиостанции "Финам FM".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, шоу "голос", николай арутюнов