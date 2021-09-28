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Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн"
Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн" - РИА Новости, 28.09.2021
Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн"
Завершились съемки сериала "Андор". Об этом рассказал исполнитель главной роли Диего Луна, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:29
2021-09-28T18:29
2021-09-28T18:29
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Завершились съемки сериала "Андор". Об этом рассказал исполнитель главной роли Диего Луна, сообщает Deadline. "Андор" — новый проект во вселенной "Звездных войн". Луна сыграл Кассиана Андора, пилота и офицера разведки Альянса повстанцев. Актер уже воплощал этот образ в фильме "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Действие в сериале происходит за пять лет до событий, показанных в картине. Подробности сюжета пока держатся в тайне. В синопсисе проект описывается как "поразительный шпионский триллер". Шоу состоит из 12 серий. Его премьера запланирована на 2022 год.
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новости культуры, кино и сериалы
Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн"
Актер Диего Луна рассказал, что съемки сериала "Андор" завершены