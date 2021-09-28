https://ria.ru/20210928/andor-1752177472.html

Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн"

Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн" - РИА Новости, 28.09.2021

Завершились съемки нового сериала по вселенной "Звездных войн"

Завершились съемки сериала "Андор". Об этом рассказал исполнитель главной роли Диего Луна, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:29

2021-09-28T18:29

2021-09-28T18:29

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Завершились съемки сериала "Андор". Об этом рассказал исполнитель главной роли Диего Луна, сообщает Deadline. "Андор" — новый проект во вселенной "Звездных войн". Луна сыграл Кассиана Андора, пилота и офицера разведки Альянса повстанцев. Актер уже воплощал этот образ в фильме "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Действие в сериале происходит за пять лет до событий, показанных в картине. Подробности сюжета пока держатся в тайне. В синопсисе проект описывается как "поразительный шпионский триллер". Шоу состоит из 12 серий. Его премьера запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210921/mcgregor-1751002108.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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